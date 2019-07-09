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Проект: В регионах

В Малгобекском районе Ингушетии построят курорт с грязелечением

Текст: Алена Ларина (Магас)
Возле известного на Кавказе термального источника Дарбн-хи в Ингушетии построят санаторно-курортный комплекс, территория которого составит пять гектаров земли.
Фото: Ирина Варламова/РГ Фото: Ирина Варламова/РГ
Фото: Ирина Варламова/РГ

Участок выделен. Цена проекта - более одного миллиарда рублей. В районе селения Средние Ачалуки Малгобекского района, где появится здравница, расположен далеко не один термальный источник. В советские годы сюда приезжали в надежде исцелиться с помощью целебных грязей жители разных уголков страны.

Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия
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Учитывая здешние природные возможности, санаторий будет специализироваться на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата и кожи. Он сможет одновременно принять не менее 300 гостей.

Источник Дарбн-хи можно посетить и сейчас. Каждый день здесь бывают по несколько сотен человек. Как рассказали в правительстве Ингушетии, в будущей здравнице можно будет не только оздоровиться, но и интересно провести досуг.

В проекте предусмотрено создание на территории санатория парка, конноспортивного комплекса, этнографического музея и даже небольшого зоопарка. Отдыхающие смогут покататься на квадроциклах и велосипедах. Строительство комплекса начнется в этом году. В течение года должны появиться основные корпуса, а в 2021-ом начнется монтаж оборудования.

В Магасе появится парк в виде орнамента с "умными" скамейками
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