С 1 июля 2019 года изменились правила продажи молочных продуктов. Теперь во всех магазинах натуральные товары обязаны выставлять отдельно или снабжать специальными ценниками "Продукты без заменителей молочного жира".

В стране выпускается 60 миллиардов упаковок молочных продуктов в год, из которых 15 миллиардов являются фальсификатом. Такие данные приводит Россельхознадзор. Особую озабоченность вызывают несколько субъектов РФ, где чаще всего регистрируется поддельная молочная продукция. В этот список попали и два региона Северо-Западного федерального округа - Карелия и Ленинградская область.

Данную информацию подтверждает руководитель управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Сергей Карамзин: почти половина молочной продукции, которая реализуется в Санкт-Петербурге и Ленобласти, является фальсифицированной. 47 взятых проб из 102 демонстрируют наличие в продукте компонентов, которые не заявлены в рецептуре. К ним относятся растительные добавки, пальмовое масло и стерины.

Чтобы обезопасить собственный рынок, власти принимают меры, уже ввели электронную сертификацию. А на одном из молочных комбинатов Ленобласти внедряют систему на основе технологии блокчейн, которая позволит узнать абсолютно все о приобретенном товаре. С помощью QR-кода владелец смартфона проследит каждый шаг производства, узнает, с какой фермы везется молоко, каковы результаты проверок ветеринарной службы, анализы, когда молоко поступило на завод, что в него добавили и что из него сделали.

По утверждению руководства молочного комбината, данная мера дает стопроцентную гарантию отсутствия фальсификации продукции. Контроль качества осуществляет сам покупатель.

Реформа, впрочем, важна не только с точки зрения потребителей, но и с точки зрения фермеров и некрупных предпринимателей. Их продукции трудно пробиться на прилавки местных магазинов из-за малых объемов поставок. Они не в состоянии выпускать большие партии скоропортящейся "молочки", ведь переработка - дорогостоящее мероприятие. Перекупщикам же выгоднее скупать дешевую, в больших объемах, но заведомо некачественную продукцию. Например, литр сметаны они иногда приобретают по цене 50 рублей. Фермеры таких прайс-листов позволить себе не могут.

- Производители, не использующие заменители молочного жира, с 1 июля нынешнего года смогут более выгодно представить свой товар. Особенно это поможет малым и средним предприятиям, которым сложно наладить сбыт из-за конкуренции с крупными производителями, - поясняет председатель совета Молочного союза России Людмила Маницкая.

А в Карелии с июля заработала первая лаборатория контроля качества молока. До сегодняшнего дня пробы от каждой коровы фермеры направляли в Ленобласть.

Реформа поможет наладить сбыт фермерам и некрупным предпринимателям, не использующим заменителей молочного жира

Современный автоматизированный комплекс и портативные анализаторы позволят определить содержание жира и белка в молоке непосредственно при посещении хозяйства. Мощность лаборатории - до 500 исследований проб молока в смену. При этом в республике насчитывается всего 3375 племенных коров. Поэтому график поставок проб сформируют таким образом, чтобы в течение десяти дней провести все необходимые исследования и оперативно сообщить результаты заказчику и в информационные системы по племенному животноводству.

На Вологодском учебно-опытном молочном заводе имени Верещагина к реформе относятся спокойно. В качестве своей продукции, в том числе знаменитого вологодского сливочного масла, там уверены. Как пояснила заместитель директора предприятия по качеству Екатерина Ожиганова, вся продукция на предприятии производится исключительно из натурального сырья. Никаких заменителей молочного жира здесь не используют.

Тем не менее производители молочных продуктов с заменителями тоже не останутся без покупателей, считают эксперты. Продукты дешевле, а значит, смогут выдержать конкуренцию. При этом пальмовый жир, к примеру, многие диетологи называют весьма полезным. Главное, чтобы производители честно писали, какие добавки содержит продукт.

Как уверен председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов, торговые сети не понесут больших расходов в связи с новшеством. Скорее поставщикам придется задуматься о продвижении товара.

С этим согласны и другие эксперты, отмечая, что сетевой рознице дали достаточное время для подготовки. Однако у несетевых магазинов и точек нестационарной торговли могут возникнуть проблемы с размещением продуктов на ограниченной площади. Но и их удастся решить. Самое главное, по мнению специалистов Национального союза производителей молока, что дальнейшее разделение молочных, смешанных и растительных товаров будет способствовать повышению потребительской грамотности и росту спроса на натуральную молочную продукцию.

Мы побывали в нескольких магазинах, чтобы оценить нововведения. В супермаркете в центре Петрозаводска, например, прежде заполненные ряды с молоком явно поредели. Как пояснил представитель торговой точки, сейчас у них нет продукции с заменителями молочных жиров, поэтому отдельных полок для "пальмы" и "буренки" не потребовалось. И добавил, что от товаров ряда поставщиков пришлось отказаться. В небольших несетевых магазинах по отдельным полкам продукцию не расставляли, но заверили, что отличия будут указаны на ценниках.