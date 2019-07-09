Экспорт медицинских услуг сегодня - часть национального проекта "Здравоохранение", принятого в нашей стране на период до 2024 года. О том, как превратить лечение иностранцев в одну из самых значимых статей доходов петербургской туристической отрасли, корреспонденту "РГ" рассказали эксперты.

С визой к стоматологу

- Согласно нацпроекту, экспорт медицинских услуг должен возрасти не менее чем в четыре раза, - отмечает начальник отдела медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Михаил Ремизов. - Базовые значения, от которых мы отталкиваемся, - это иностранные граждане, получившие медуслуги в клиниках Петербурга в 2017 году. Тогда их было 4650 человек. В текущем году, по нашим оценкам, получить экспортные медицинские услуги могут 8670 человек.

По словам Ремизова, сейчас Минздрав России разрабатывает методику расчета: и по количеству въездных туристов, получающих медпомощь в нашей стране, и по финансовым показателям, учитывающим объем валюты, потраченный на эти услуги. Однако уже сейчас можно с уверенностью констатировать: иностранцы всерьез рассматривают Санкт-Петербург как город, куда стоит ехать не только с целью осмотра достопримечательностей, но и с целью поправить здоровье.

Как отмечают эксперты, причин здесь несколько. Самая очевидная: финансовые соображения. Себестоимость и цена предлагаемых медицинских услуг в Петербурге значительно ниже, чем в странах, откуда приезжают многие туристы. При этом с точки зрения развития уникальных медицинских технологий, наличия высокотехнологичной аппаратуры и квалифицированных специалистов Петербург этим странам не уступает, а по многим направлениям и превосходит.

Традиционно иностранцы едут в город на Неве за стоматологическими услугами и косметологическими операциями. В последнее время повышенным вниманием стали пользоваться акушерско-гинекологические услуги, в том числе репродуктивного профиля.

- Репутация Санкт-Петербурга как города особенного во всем, и в части высоких стандартов медобслуживания тоже, позволяет нам надеяться на бурное развитие медицинского туризма, - подчеркивает Михаил Ремизов. - У нас в городе имеется значительное количество медицинских организаций различных форм собственности - и муниципальные, и федеральные, и коммерческие, которые способны оказывать услуги по своему профилю на самом высоком уровне. Тем более что правительство Петербурга в последнее время проводит большую работу по модернизации государственных учреждений здравоохранения, оснащает их самым современным медоборудованием.

Конкурентные преимущества

Дело, впрочем, не только в стоимости услуг, но и во врачах, чья слава гремит по всему миру.

- Если вести речь о такой помощи онкобольным, как гамма-нож или протонная терапия, то в этой сфере все зависит от технологии и оборудования, - говорит директор дорожной клинической больницы РЖД Георгий Карапетян. - А они сегодня во всех странах одинаковые, и потому медицинские туристы действительно выбирают цену и транспортную доступность. А вот если вести речь о реконструктивно-пластической хирургии, о сложных посттравматической и постонкологической реконструкциях, здесь огромное значение приобретают индивидуальное искусство и мастерство хирурга.

К слову, пластическая хирургия в Санкт-Петербурге сегодня уже вышла на ценовой уровень среднеевропейских стран. Тем не менее есть ряд пациентов, которые стремятся попасть именно к нашим докторам.

Почему? Одну из причин уже назвал доктор Карапетян. Другие обозначили представители туристического бизнеса. Так, Маргарита Андреева, заместитель директора Санкт-Петербургского агентства медицинского туризма, призналась:

- Нам помогает имидж города. Да, петербургская медицинская школа существует и имеет положительную репутацию. Но плюс, который может предложить медицинским туристам Северная столица, еще и в наличии мощной экскурсионной базы. В изобилии достопримечательности, которыми вряд ли способен похвастаться какой-то другой город. И в этом наше явное конкурентное преимущество.

Развитие медицицинского туризма способно сгладить сезонность петербургского турпотока

Используется ли оно в должной мере? А вот здесь, по оценкам экспертов, Петербургу есть куда расти. Общими усилиями туроператоров, медиков и властей городу нужно создавать турпродукт, который был бы востребован на рынке медицинского туризма. Необходимо укреплять имидж медучреждений, создавать вокруг них удобную туристическую инфраструктуру - сети отелей, кафе и ресторанов, учитывающих особенности кухни. А также удобные экскурсионные маршруты, которые позволяли бы родственникам больных, пока те находятся на процедурах или в стационаре, получить от посещения Петербурга весь комплекс туристических радостей - от прогулок по каналам до посещения театров и музеев.

- У нас растет статистика повторного обращения, - отмечает Маргарита Андреева, - и это весьма отрадный факт: он доказывает, что люди, один раз пролечившиеся в Петербурге, готовы рекомендовать наш продукт родным и знакомым.

Летом и зимой

Развитие медицинского туризма - не модная прихоть, а удобный инструмент, который способен сгладить сезонность петербургского турпотока. Известно ведь, что многие врачебные манипуляции лучше проводить не летом, а именно в холодное время года. Так что интерес к медтуристам, которые готовы ехать в Петербург не в высокий сезон, понятен и отельерам, и другим представителям малого бизнеса.

- Но туркомпании и отельеры хотели бы иметь программы, коррелирующие с деятельностью лечебных учреждений, - говорит Тамара Авдеева, председатель комиссии по развитию санаторно-курортных объектов при Российском союзе туриндустрии на Северо-Западе. - Необходимо более подробно и точно информировать туркомпании о планах и возможностях прекрасных петербургских клиник.

Михаил Ремизов сообщил, что в первоначальный список для мониторинга власти Санкт-Петербурга включили 214 медицинских организаций. Подчеркнув при этом, что официально утвержденной формы отчетности по направлению "медицинский туризм" пока нет.

В настоящее время назвать точное число клиник, которые готовы сотрудничать или уже сотрудничают с туроператорами, не может никто. В Российском союзе туриндустрии выделили четыре петербургские клиники, обратившиеся в союз в надежде на активное взаимодействие. Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма, по словам его представителей, сотрудничает с 30 клиниками. Причем более половины из них - это государственные учреждения.

Кстати

Создание комплексного продукта требует и маркетинговых усилий. По словам Тамары Авдеевой, сегодня становится востребованной профессия "менеджер медицинского туризма". Уже есть заявки от турфирм на такие специальности, но претендентов на них пока немного. Эксперты сошлись во мнении: всем участникам процесса требуется выстраивать более плотные отношения с партнерами, следствием чего может стать синергический эффект. Ведь выгоду от лечения иностранцев получат и туриндустрия, и медицинские организации, и бюджет.