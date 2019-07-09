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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Эмбарго заставило перестроиться

Как регионы Северо-Запада справляются с продовольственным импортозамещением
Текст: Людмила Черкашина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 147(7905)
Правительство РФ продлило действие продовольственного эмбарго на 2020 год. Контрмеры в отношении продукции из государств, поддержавших санкции против России, действуют в нашей стране с августа 2014 года. За эти пять лет отечественные аграрии не только заполнили прилавки своей продукцией, но и нарастили экспорт зерна, растительного масла, сахара, курятины и свинины. Сохранились, правда, проблемы с производством качественного молока. Как продвигается импортозамещение в регионах СЗФО, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Для небольшой Калининградской области прошлый год ознаменовался значительным ростом аграрного экспорта - плюс 380 миллионов долларов к уровню 2017-го. Общая цифра составила 1,3 миллиарда долларов.

Фото: iStock
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Основа экспортного потенциала самого западного российского региона - зерновые культуры. Их поставляют более чем в 30 стран. Среди них Швеция, Дания, Турция, Алжир, Марокко, Мексика, ЮАР.?Другие перспективные направления - вывоз мясных изделий, хлебобулочной продукции, сыра, рыбных консервов, цветов, овощей.

Пока калининградский картофель и овощи из "борщевого набора" полностью закрывают потребности региона и поставляются в другие субъекты РФ. В перспективе продукцию овощеводов, а также местные плоды и соки регион планирует продавать за границей. В этом году калининградские товары презентовали на международной выставке технологий обработки, хранения и транспортировки овощей и фруктов Fruit Logistica в Берлине.

- Главными экспонатами нашего стенда стала продукция фермерского хозяйства "Калина" - свежие яблоки зимних сортов и морковь, - рассказывает президент региональной Ассоциации производителей сельскохозяйственной продукции Александр Иванов. - Пристальное внимание гости выставки и специалисты по торговле продуктами уделили также сокам прямого отжима и вареным овощам от "Агрофабрики Натурово".

Опыт продажи за границу напитков у аграриев уже есть. В 2017 году область экспортировала в Польшу 18 тысяч литров яблочного сока прямого отжима. Возможно, в этом или следующем году экспортная деятельность овощеводов и садоводов расширится.

Хотя еще шесть-семь лет назад Калининградская область сама была активным импортером европейских овощей, плодов и ягод. Ситуацию изменило, с одной стороны, эмбарго, с другой стороны - развитие плодового садоводства, подкрепленное бюджетными субсидиями. За шесть лет в эксклаве создали около тысячи гектаров плодовых и ягодных плантаций. Растет и валовой сбор овощей. В прошлом году овощеводы собрали 74,8 тысячи тонн продукции - на 11,2 процента больше, чем в 2017-м.

Ассортимент аграрного экспорта Вологодской области также расширяется с каждым годом. В 2019-м на международном рынке должны появиться вологодские яйца. Как отмечают в агрокомплексе, объединяющем мощности двух птицефабрик, сейчас прорабатывается механизм контейнерных поставок продукции в страны ближневосточного региона. Мощности предприятия позволяют производить до 350 миллионов яиц в год. В прошлом году аграрии реализовали 221 миллион яиц.

Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости
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- Сегодня вологодские птицефабрики производят яиц больше существующей в области потребности, - подчеркивает губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - Чтобы быть максимально конкурентоспособными на этом быстрорастущем рынке, необходимо снижать себестоимость, искать новые ниши, расширять географию поставок.

В целом предприятия Вологодчины перекрывают потребности региона в яйце в 1,3 раза, в картофеле - в 1,4 раза, в молоке - в 1,9 раза. Подобными успехами, особенно если говорить о молоке, могут похвастаться редкие российские регионы. В целом по стране импорт молочной продукции достиг в январе - апреле 2019 года 2,25 миллиона тонн. Это максимальный показатель последних пяти лет, в течение которых действует продэмбарго, говорится в отчете Национального союза производителей молока.

В Минсельхозе РФ признают, что по молоку наблюдается отставание от значений продовольственной безопасности. Однако в целом благодаря господдержке производство сырья в хозяйствах всех категорий растет (в прошлом году - на 1,5 процента). Сохранение позитивного тренда позволит решить проблему в течение ближайших семи-восьми лет.

Прямая речь

Алексей Гордеев, заместитель председателя правительства РФ:

- Главной задачей для российских аграриев в текущем году является исполнение майского указа президента, касающегося наращивания экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров. Речь идет не просто о выполнении объемных показателей, а прежде всего об изменении качества аграрного бизнеса в России. По всей цепочке - от применения новейших технологий и методов управления и ведения бизнеса до научного и кадрового обеспечения аграрной отрасли. Отечественная наука должна соответствовать запросам бизнеса, а аграрные вузы - обеспечивать отрасль высококвалифицированными кадрами.

Экономика АПК Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область СЗФО Калининградская область
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