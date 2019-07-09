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09.07.2019 19:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Без срока давности

КС РФ обязал органы власти отвечать за решения времен СССР
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 148(7906)
Конституционный суд РФ признал ответственность органов власти за действия или бездействие предшественников. Однако меру этой ответственности между разными уровнями власти на местах должен определить федеральный законодатель. Это указано в постановлении суда, которое публикует "РГ".

Пострадавшим в истории, которую разбирали судьи КС, является житель Екатеринбурга Сергей Рязанов. Но заявление о проверке положений Гражданского и Бюджетного кодекса РФ на соответствие Основному Закону страны подал не он, а администрация городского округа Верхняя Пышма. Местный суд обязал муниципалитет выплатить Рязанову 3,6 миллиона рублей за то, что давным-давно Совет народных депутатов выделил садовые участки. Спустя 45 лет случайно выяснилось, что они находятся в охранной зоне газопровода и дома на них подлежат сносу. В том числе и дом Рязанова.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
ВС: Что делать, если судебное решение не исполняется

Иск о возмещении убытков мужчина подал сразу и к владельцу газопровода, и к его эксплуатанту, и к местной администрации, как правопреемнику органа власти, принявшего решение о выделении земли. Однако в суде было установлено, что газопровод ввели в эксплуатацию раньше, чем выделили участки под садоводство, и местная администрация об этом знала. Поэтому муниципалитет Верхней Пышмы остался единственным ответчиком, который и обязан выплатить Сергею Рязанову 3,6 миллиона рублей. Оспорить это решение органы МСУ не смогли и тогда обратились в КС.

Заявители считают, что вынесенное решение затрагивает принципы разграничения полномочий территориальных органов власти. По мнению местной администрации, правопреемником местных Советов народных депутатов РСФСР должен быть орган госвласти, так как системы муниципалитетов тогда просто не существовало. Иначе оказывается нарушенной статья 12 Конституции РФ, которая "признает и гарантирует самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий и предусматривает, что его органы не входят в систему органов государственной власти".

Выделял участки в охранной зоне местный Совет. А платить за снесенные дома будет муниципалитет

Однако судьи КС, изучив материалы дела, прежде всего напомнили, что оспоренные статьи 15 и 16 ГК РФ дают возможность пострадавшему требовать полного возмещения причиненных ему убытков, а если эти убытки получены в результате действия или бездействия органов власти, они подлежат возмещению из казны. В то же время КС согласился, что муниципалитет не должен нести бремя ответственности единолично. Положения статей 15, 16 и 1069 ГК РФ и статьи 85 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" во взаимосвязи признаны не соответствующими Конституции. После того как федеральный законодатель исполнит решение КС, местная администрация сможет потребовать от соответчиков компенсации расходов.

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