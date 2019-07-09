На Вологодчине заработала фабрика по производству смесей для малышей

Новости

В лагере Приморья отравилась половина детей 18:54
В Севастополе откроют филиал петербургского театрального института 18:51
Неверов: Заявление Госдумы по Грузии не противоречит позиции президента 18:43
В Госдуме опровергли информацию о недопуске в театры без кассовых чеков 18:43
Путин попросил помочь потерявшей сознание студентке 18:42
Toyota тестирует автомобиль, работающий от энергии солнца 18:36
Путин рассказал про "эффект эскимо" 18:34
ЦОДД выложил в Сеть адреса всех камер на дорогах Москвы 18:21
Лавров: Предложения о встрече президентов не делают через Facebook 18:09
Темнокожая Ариэль из "Русалочки" привела в ярость Эдгарда Запашного 18:09
Путину показали "умный дом" и новую "Аврору" 17:48
Москва вышла на второе место в мире по темпу строительства дорог 17:48
В Новгородской области появилось бесплатное такси для ветеранов 17:46
В Сочи в ДТП пострадали трое детей 17:46
В столичном метро запустили тематический поезд "Спасибо, донор!" 17:44
Миллиардер Том Стейер вступил в президентскую гонку в США 17:43
Путину рассказали о производстве в России уникального вещества 17:42
В Кронштадт прибыл экипаж эстонской кругосветки "Антарктика 200" 17:41
В Ростове-на-Дону загорелся музтеатр 17:40
Под Калугой нашли останки пропавшего 77 лет назад летчика с Кубани 17:36
В Волжском при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина 17:25
Названы самые доступные курорты для отдыха в августе 17:25
Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ "Комсомолец" 17:16
В Махачкале 45 тысяч человек остались без света 17:11
В Московском регионе ожидается усиление ветра в вечерние часы 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Когда в Россию вернется лето
Когда в Россию вернется лето
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
09.07.2019 18:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

К детскому столу

На Вологодчине заработала фабрика по производству смесей для малышей
Текст: Светлана Цыганкова
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 147(7905)
В Вологде открыли одну из крупнейших в Европе фабрик по производству сухих детских смесей. Проект реализовала швейцарская транснациональная корпорация, которая уже выпускает в регионе детское питание.

Первый камень в основание новой фабрики заложили в октябре 2017 года. Общий объем инвестиций превысил 1,9 миллиарда рублей. Согласно планам, фабрика будет производить не менее 12 тысяч тонн сухих детских смесей в год. В нынешнем году проект включили в перечень приоритетных. Ему предоставили государственную поддержку на региональном уровне, в том числе налоговые преференции.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Эксперты рассказали, зачем нужны особые ценники на молочной продукции

- Это высокотехнологичное производство детского питания, равных которому нет ни в Вологодской области, ни в стране, - подчеркнул губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - Помимо создания новых рабочих мест, увеличения налоговых отчислений, компания вносит значимый вклад в укрепление экспортно ориентированного статуса региона. Будет расширен рынок сбыта.

Пока сырье для производства детского питания компания, работающая в Вологде более 16 лет, закупает за пределами Российской Федерации. Новый проект, возможно, исправит ситуацию.

- Фабрика по производству сухих детских смесей позволит нарастить наше присутствие как на внутреннем, так и на экспортном рынках. Это открывает новые возможности для локализации производства и развития сети местных поставщиков, - отметил глава компании в России и Евразии Марсиаль Роллан.

Надеются на это и в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. Как заявила на открытии производства директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Марина Афонина, запуск фабрики станет первым шагом на пути к полной локализации производства. И уже в ближайшей перспективе компания заменит импортное молоко на вологодское.

Реализация такого масштабного инвестиционного проекта, как считают власти, свидетельствует о благоприятном деловом климате в регионе. В целом по области инвестиции в основной капитал предприятий в прошлом году достигли исторического максимума за последние шесть лет и составили порядка 150 миллиардов рублей.

Экономика Отрасли Промышленность Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

За нарушения при техосмотре будет грозить штраф в 300 тысяч
Песков назвал абсурдом отказ RT в участии в конференции в Лондоне
Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ "Комсомолец"
В челябинский офис "Красного и белого" пришли с обысками
Путин рассказал в интервью Оливеру Стоуну о провокации Порошенко