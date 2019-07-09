На Вологодчине заработала фабрика по производству смесей для малышей

В Вологде открыли одну из крупнейших в Европе фабрик по производству сухих детских смесей. Проект реализовала швейцарская транснациональная корпорация, которая уже выпускает в регионе детское питание.

Первый камень в основание новой фабрики заложили в октябре 2017 года. Общий объем инвестиций превысил 1,9 миллиарда рублей. Согласно планам, фабрика будет производить не менее 12 тысяч тонн сухих детских смесей в год. В нынешнем году проект включили в перечень приоритетных. Ему предоставили государственную поддержку на региональном уровне, в том числе налоговые преференции.

- Это высокотехнологичное производство детского питания, равных которому нет ни в Вологодской области, ни в стране, - подчеркнул губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - Помимо создания новых рабочих мест, увеличения налоговых отчислений, компания вносит значимый вклад в укрепление экспортно ориентированного статуса региона. Будет расширен рынок сбыта.

Пока сырье для производства детского питания компания, работающая в Вологде более 16 лет, закупает за пределами Российской Федерации. Новый проект, возможно, исправит ситуацию.

- Фабрика по производству сухих детских смесей позволит нарастить наше присутствие как на внутреннем, так и на экспортном рынках. Это открывает новые возможности для локализации производства и развития сети местных поставщиков, - отметил глава компании в России и Евразии Марсиаль Роллан.

Надеются на это и в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. Как заявила на открытии производства директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Марина Афонина, запуск фабрики станет первым шагом на пути к полной локализации производства. И уже в ближайшей перспективе компания заменит импортное молоко на вологодское.

Реализация такого масштабного инвестиционного проекта, как считают власти, свидетельствует о благоприятном деловом климате в регионе. В целом по области инвестиции в основной капитал предприятий в прошлом году достигли исторического максимума за последние шесть лет и составили порядка 150 миллиардов рублей.