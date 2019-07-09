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09.07.2019 15:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пассажира рейса Рига - Калининград задержали за курение в самолете

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

В калининградском аэропорту Храброво наряд полиции задержал пассажира международного рейса за курение в самолете во время полета.

Транспортную полицию к прибытию самолета сообщением Рига - Калининград вызвал диспетчер аэропорта по просьбе экипажа. Как выяснилось, инцидент на борту возник из-за 32-летнего калининградца.

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Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО, пассажир закурил в салоне электронную сигарету в период полета, игнорируя неоднократные замечания бортпроводников и командира воздушного судна.

- Пассажир вел себя вызывающе, нарушал общественный порядок и мешал экипажу самолета выполнять свою работу, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Нарушитель был доставлен в дежурную часть, на него составлен административный протокол по статье "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте". Наказанием по ней может быть штраф до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград
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