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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Зданиям вернут декор

Петербургские реставраторы готовятся к обновлению фасадов
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 147(7905)
Петербургский парламент принял поправки к городскому закону "Об охране объектов культурного наследия", которые позволят проводить реставрацию фасадов исторических жилых зданий. Ранее такие фасады не реставрировали, а в первую очередь ремонтировали. Все мероприятия проводились по линии Фонда капремонта, что не позволяло в полной мере восстановить все декоративные элементы.

Законопроект внес врио губернатора Петербурга Александр Беглов после обсуждения с профессиональным сообществом.

- Это очень нужный закон. Ранее, когда объявлялись конкурсы на фасады исторических зданий, Фонд капремонта устанавливал настолько низкую цену контракта, что профессиональные реставраторы просто не могли участвовать в таких мероприятиях, - поясняет председатель Союза реставраторов Петербурга Нина Шангина. - Сейчас, если речь будет идти не о ремонте, а о реставрации, и полномочия будут отданы городскому комитету по государственному использованию и охране памятников (КГИОП), у профессиональных реставраторов появятся новые возможности.

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Дело в том, что реставрация фасада исторического здания - это очень дорогое и трудоемкое мероприятие. Стоимость таких работ может быть в десятки раз выше, чем капремонт фасада типовой многоэтажки. Здесь специфично все: например, реставраторы стараются не использовать для реставрации лепнины смеси на основе цемента - он плохо влияет на кирпич, поэтому предпочтительнее смеси на основе гипса.

Выполнять подобные мероприятия исключительно по линии Фонда капремонта оказалось крайне сложно. В Петербурге порядка 1900 жилых домов имеют статус объектов культурного наследия, то есть объем предполагаемых работ довольно велик (к слову, по данным КГИОП, в Москве таких объектов около 300). Теперь, после вступления поправок в силу, с 2021 года из бюджета города начнут выделять средства, которые будут направлять на реставрацию фасадов исторических домов. Чтобы работы шли по всем правилам, следить за распределением средств будут специалисты КГИОП. Всего за десять лет в Петербурге в рамках программы планируется отреставрировать фасады 255 зданий.

Примечательно, что обновлять будут не только парадные, но и дворовые фасады. Список зданий обнародуют накануне начала действия программы. Планируется, что туда войдут жилые дома с самым богатым и сложным декором, который нуждается в немедленном восстановлении.

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