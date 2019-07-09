Петербуржцев призвали обращаться на "горячую линию" при подтоплениях улиц

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Смольного призвал петербуржцев обращаться на горячую линию "Водоканала" в случае подтопления улиц. Утром на Северную столицу обрушились проливные дожди, за 20 минут на улицах выпало 15,12 миллиметра осадков.

По данным комитета по энергетике и инженерному обеспечению, наиболее интенсивные дожди прошли в Выборгском районе. Сотрудники "Водоканала", которые сейчас работают в усиленном режиме, устранили локальные засоры на канализационных сетях.

На предприятии отмечают, что так как система ливневой канализации находится в исправном состоянии, то вскоре после окончания дождей, вода должна уйти с улиц.

Пока же подтопления зафиксированы на перекрестке проспектов Королева и Сизова, улиц Феодосийской и Жукова. Также подтопление проезжей части выявлено на улице Парашютной. В "Водоканале" отмечают, что подтопление здесь возникло из-за того, что проезжая часть на подтопленном участке улицы находится ниже остальной поверхности.

Стоит отметить, что с подтоплениями столкнулись и населенные пункты Ленобласти, расположенные на границе с Петербургом. Так, утром из-за ливней была закрыта станция метро "Девяткино".

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Телефон горячей линии "Водоканала" Петербурга: 305-09-09.