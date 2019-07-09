Власти Петербурга призвали театральных деятелей ускорить темпы по разработке новой концепции развития культуры. Если она будет представлена до формирования бюджета, существует возможность учесть основные ее положения в главном финансовом документе города на 2020 год. Документ очень важен, ведь экономика театральной деятельности такова, что выжить без посторонних финансовых вливаний могут единицы.

Не выдержал темпов

Несколько недель назад заявил о своем закрытии Санкт-Петербургский городской театр. С 2016 года он работал в особняке княгини Юсуповой на Литейном проспекте, 42. Спектакли театра становились лауреатами премий "Золотой софит", "Прорыв", "Театрал", удалось постановке коллектива попасть и в лонг-лист "Золотой маски". Театр плотно сотрудничал с Фондом президентских грантов, получал значительные субсидии комитета по культуре, на некоторые спектакли деньги собирались через краудфандинговые платформы. Но экономика жестока. Финансовое бремя по содержанию помещения и оплате труда артистов оказалось слишком велико. В театре приняли решение доработать до 31 декабря, а затем закрыться.

Вообще история Санкт-Петербургского городского театра могла закончиться еще раньше. Помог комитет по культуре. Весной учреждение получило субсидию в размере двух миллионов рублей. Эта сумма, как сообщили "РГ" в театре, позволит продержаться до конца года. А дальше...

Многие независимые театры Петербурга работают без собственной сцены, часто спектакли проводятся в формате квартирников, самые отчаянные отказываются и от репетиционной базы. В Санкт-Петербургском городском театре по такому пути пойти не готовы.

- Мы уже работали без собственного помещения, играли спектакли на разных площадках Петербурга. Развитию театра такой вариант не способствует: это приведет к сокращению количества спектаклей, переходу на проектную основу и постепенному сворачиванию идеи Городского. Нам бы не хотелось растягивать смерть театра, - сообщили "РГ" в учреждении.

Два актера и стул

Финансовая проблема с каждым годом становится все острее, и она актуальна для всей страны. Еще несколько лет назад в учреждениях культуры вопрос про денежную сторону театральной жизни могли счесть бестактным. Сейчас ситуация изменилась. В этом году экономика театров даже обсуждалась на ПМЭФ. С высоких трибун звучал риторический вопрос: может ли театральное искусство в принципе быть если не прибыльным, то хотя бы рентабельным.

- Успешный спектакль получается, когда мы берем два стула, стол и двух актеров, причем хорошо бы, чтобы это были звезды. Вы начинаете катать их по всей России, получаете деньги, это прибыльно и это бизнес, - отметила Мария Ревякина, директор Государственного театра наций, уже больше двадцати лет возглавляющая престижнейшую театральную премию "Золотая маска".

По оценкам Ревякиной, большинство театров в стране - как государственных, так и частных - являются репертуарными. То есть они представляют за сезон 20-40 спектаклей. Каждая постановка - это декорации, костюмы и, конечно, артисты. Подготовка нового спектакля обходится учреждениям в сумму до шести миллионов рублей. Серьезные средства требуются и на прокат текущего репертуара: нужно обновлять грим, костюмы, парики, декорации.

Если известные на всю страну театры могут продавать билеты за десятки тысяч рублей, то региональные или частные театры стараются держать демократичные цены. Их бюджет заведомо получается дефицитным. В принципе, такой диссонанс можно объяснить самой историей стационарных театров в стране. Нынешняя экономическая модель в данной сфере начала формироваться с 1937 года, когда по решению Сталина все театры в стране стали стационарными и артисты из вольных деятелей искусства превратились в сотрудников учреждений. В условиях плановой экономики средства на создание спектаклей получали из госбюджета. И после перехода на капиталистические рельсы сама модель организации театрального дела в целом сохранилась.

Требуются зритель и спонсор

"Санкт-Петербургская общественная организация развития музыкального и театрального искусства ''Живой театр'' ищет спонсоров для поддержания репетиционной деятельности" - такое объявление "Живой театр" распространил в конце прошлого года на петербургских платформах для поиска спонсоров. Директор театра Татьяна Акаскина признается: меценатов так и не нашлось, постановку своими силами артисты представили зимой в ДК имени Шелгунова. "Живой театр" не входит в число получателей субсидий от комитета по культуре, театр не зарегистрирован как НКО, по сути, это объединение людей, которые хотят заниматься классическим искусством и отчаянно ищут для этого возможности. Таких коллективов в Петербурге несколько десятков, они в принципе выключены из правового поля и любых официальных инструментов господдержки.

В "Живом театре" нашли выход из своей непростой ситуации. Учреждение согласились приютить в концертном центре "Троицкий". С сентября театр начнет там репетиции.

За двадцать лет ни разу не получали спонсорской помощи в театре "Клоун Герлз". Главный режиссер и директор Галина Чернова отмечает, что в нынешних реалиях театр не может позволить себе собственного зала для спектаклей. Все, что есть у коллектива, - это небольшая репетиционная база. Все постановки выездные, театр ездит по детским лагерям, иногда выступает в школах или арендует площадки у действующих театров.

Основной доход "Клоун Герлз" - это деньги от продажи билетов. Но и здесь все непросто. По словам Галины Черновой, при стопроцентной заполняемости зала половина собранных средств уходит на оплату аренды и рекламы, например печати и расклейки афиш, еще 25 процентов от продажи билетов получают артисты, и столько же остается самому театру. Если зал оказывается заполнен наполовину, то театр и артисты не получают ничего, а если в зале продано меньше 50 процентов билетов, арендатор уходит в минус.

Уроки лавирования

- Мы живы только благодаря тому, что нас поддерживают наши друзья-меценаты и комитет по культуре, - говорит заслуженная артистка России Наталия Фиссон, руководитель театрального сообщества "Комик-Трест". - При этом у нас до сих пор нет четкого определения, что считать меценатством. Например, нам часто помогали не деньгами, а делами, и именно это помогло нам выстоять.

Так, когда театру потребовались устав и учредительные документы, их бесплатно сделала аудиторская контора. Сейчас с юридическим сопровождением "Комик-Тресту" помогает адвокатское бюро. Авторемонтная мастерская помогла адаптировать автобус, на котором театр поехал на самые первые зарубежные гастроли. Когда в помещении репетиционной базы стала осыпаться штукатурка, друзья театра сделали ремонт. Фиссон признается: была помощь и материальная, поклонники давали средства на развитие спектаклей, причем многие просили никогда не упоминать их имен ни в афишах, ни со сцены.

С начала двухтысячных годов комитет по культуре Петербурга начал выдавать субсидии неформатным частным театрам, сейчас они составляют значительную часть в бюджете "Комик-Треста". И это, как говорит Фиссон, во многом спасло театр. Ведь организации помогают, когда у них есть такая возможность, и планировать годовой бюджет в расчете только на меценатов невозможно.

Кроме того, частные театры во многом лишены возможности напрямую получать деньги от коммерческих структур. Так, в новом законе о меценатстве предусмотрено, что бизнес получает возмещение по НДФЛ, если помогает государственным и муниципальным театрам. Частные театры, которые оформлены как НКО, могут получить средства только на пополнение целевого капитала, то есть потратить эти средства на декорации к новой постановке театр не может.

Наталия Фиссон добавляет, что даже при наличии имени, пула друзей театра и помощи комитета по культуре каждый сезон для "Комик-Треста" - это битва за выживание. Приходится лавировать. Так, в этом сезоне театр ни разу не показал спектакль "Трезвые", это социальная постановка, в которой задействованы такие известные личности, как Олег Гаркуша, Дмитрий Шагин, Андрей Ургант. Всего 12 человек. Сцена "Комик-Треста" для спектакля не подходит, постановка может проходить только на выезде.

Но показать спектакль в другом театре с большим залом так просто нельзя, принимающий театр должен заключить договор об аренде помещения, причем сдать зал можно лишь за определенную, и довольно высокую, сумму. Нет возможностей у частных театров создавать общие проекты с государственными и муниципальными театрами.

Таких сдерживающих факторов, как говорит Наталия Фиссон, довольно много.

- Раньше, когда мы делали спектакль, мы никогда не думали об экономике. И, конечно, надеялись, что он принесет славу, деньги, но главное, что зрители будут радоваться, что мы откроем для зрителя мир по-другому, - говорит Наталия Фиссон.

Тем временем

Сейчас законодательство о театральной деятельности переживает серьезную трансформацию. В Петербурге обновляется концепция развития культуры, на федеральном уровне принят закон, регулирующий продажу билетов в театр, появился закон о меценатстве, осенью депутаты Госдумы намерены рассмотреть закон "О культуре". Во всех документах театральной экономике уделяется повышенное внимание, что в общем-то неудивительно. Практика такова, что нынешние театры конкурируют за зрителя даже не друг с другом. Борьба идет за то, чтобы зритель не остался на диване смотреть телевизор, не пошел в кино в ТЦ возле дома, а выбрал живое искусство.