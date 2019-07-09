Под Новгородом до смерти избили ветерана Великой Отечественной войны

В Новгородской области выясняются обстоятельства нападения на 91-летнюю женщину, ветерана Великой Отечественной войны. Пенсионерку избили с особой жестокостью, пострадавшая скончалась в больнице, несмотря на все усилия врачей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в городе Окуловка двое мужчин ворвались в квартиру к 91-летней женщине. Они постучались в дверь и попросили воды. Пенсионерка открыла, мужчины зашли в квартиру и стали требовать денег, а потом начали избивать пожилую хозяйку.

В итоге добычей нападавших стало около 100 тысяч рублей. Они ушли из квартиры и оставили женщину лежащей без сознания. Ветеран провела так целую ночь. На следующий день ее нашел в квартире сын. Он не мог дозвониться до матери и приехал к ней. Увидев ее без сознания, мужчина вызвал "скорую", женщину увезли в Боровичскую ЦРБ.

Пенсионерку сразу же поместили в реанимацию, но спасти ее врачи не смогли.

Тем временем, полиция искала нападавших. Одного из них вычислили благодаря камерам наблюдения. Оказалось, что накануне мужчина украл в магазине по соседству алкоголь. Второй мужчина скрывался в одном из дачных товариществ.

В полиции отмечают, что один из подозреваемых - это местный житель, ему 42 года. Второму 29 лет, он родом из Омской области и имеет богатое криминальное прошлое, в частности, ранее он был судим за убийство.

Изначально в УМВД по Новгородской области возбудили уголовное дело по статье "Разбой", но впоследствии в ведомстве начали процесс переквалификации на более тяжелую статью.

Правда, расследованием с большой вероятностью будет заниматься Следственный комитет по Новгородской области. Накануне ведомство распространило релиз, в котором сообщается, что региональный СК инициировал вопрос об изъятии уголовного дела из полиции.