Программа "Вологодский гектар", которая стартовала в Вологодской области в апреле этого года, будет расширена. Туда могут включить три новых района: Бабаевский, Вытегорский и Харовский. Сейчас региональные власти разрабатывают проект соответствующего областного закона. Вологодский парламент рассмотрит его грядущей осенью.

Главная задача "Вологодского гектара" - вернуть в сельскохозяйственный оборот неиспользуемые аграрные земли. Для этого российским гражданам и юридическим лицам начали бесплатно предоставлять участки площадью от одного до ста гектаров.

- Сейчас программа реализуется на территории трех районов - Вашкинского, Вожегодского и Никольского, - сообщил заместитель губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак. - Она востребована. В рамках первого этапа собрано 97 пакетов документов. По 41 из них заявители получили согласование органов местного самоуправления о размещении участков. Сегодня претенденты проводят кадастровые работы, чтобы поставить землю на учет и получить свидетельство о праве собственности.

Оценить "Вологодский гектар" и забронировать его можно на специальном сайте gektar35.ru. Три участка уже нашли своих хозяев. Первый сертификат вручили семье фермеров из Никольского района Вологодской области, второй - жителю Санкт-Петербурга, третий - жительнице Краснодарского края. Всего же о желании получить пашню заявили более 400 человек.

В рамках второго этапа вологодские власти планируют распространить механизм на три новых района. Тогда к 3,3 тысячи гектаров земли, уже включенной в программу, добавятся еще полторы тысячи гектаров. Спрос на них, судя по имеющимся результатам, не заставит себя ждать.