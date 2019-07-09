Распылившего газ в прокуратуре петербуржца отправили под домашний арест

В Петербурге Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения мужчине, который четыре дня назад распылил газовый баллон в окно городской прокуратуры. Никто не пострадал, но вопрос, какую цель преследовал мужчина, долгое время оставался неизвестным.

Так, полиция, задержавшая петербуржца по горячим следам, возбудила уголовное дело по статье "хулиганство". Мотивы случившегося в ведомстве назвать не могли.

Ходили слухи, что мужчина погряз в тяжбах и не был согласен с решениями, которые принимались не в его пользу, и якобы именно это могло его сподвигнуть на распыление газа.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, на заседании мужчина сообщил, что утром 5 июля в 8.47, когда он проходил мимо здания прокуратуры Северной столицы, у него внезапно случилась вспышка гнева и он распылил баллончик.

Цели причинить вред сотрудникам и посетителям прокуратуры у мужчины, как он заявил, не было.

На заседании петербуржец пообещал, что будет соблюдать все нормы поведения и попросил отпустить его под подписку о невыезде. Суд отправил горожанина под домашний арест сроком на один месяц.