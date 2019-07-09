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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Рынок соцуслуг: время считать

Социальные предприниматели и СО НКО готовятся работать по новым правилам
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 147(7905)
Законопроект о государственном социальном заказе, который уравняет в правах государственных и негосударственных поставщиков социальных услуг, Госдума РФ может принять во втором чтении в грядущую осеннюю сессию. Предприниматели и социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО), на которые распространяется действие нового документа, ждут его вступления в силу. По словам экспертов, он действительно уберет многие барьеры, сдерживающие выход бизнеса и СО НКО на рынок соцуслуг. Однако важно, чтобы региональные регламенты, которые будут утверждать власти на местах, соответствовали общефедеральным трендам. Насколько сейчас развит негосударственный социальный рынок в СЗФО, что изменит новый закон, выясняла корреспондент "Российской газеты".
Учреждения дополнительного образования тоже станут исполнителями государственного социального заказа. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Учреждения дополнительного образования тоже станут исполнителями государственного социального заказа. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Учреждения дополнительного образования тоже станут исполнителями государственного социального заказа. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Помощники или конкуренты?

Задачу обеспечить доступ негосударственных организаций к оказанию социальных услуг неоднократно ставил президент, в том числе в обращении к Федеральному Собранию РФ в прошлом году. Первый важный шаг в этом направлении был сделан в 2015-м, когда заработал федеральный закон об основах социального обслуживания граждан. Он позволил внебюджетным структурам вступать в специальный реестр поставщиков социальных услуг, помогать гражданам и получать компенсации из казны. В 2017-м поправки в ФЗ о некоммерческих организациях узаконили статус исполнителей общественно полезных услуг.

Фото: Фото из личного архива
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Однако конкретные правила игры на социальном рынке пока определяют региональные власти. В каких-то субъектах предпринимателей и СО НКО восприняли как долгожданных помощников, в каких-то - как ненужных конкурентов. Так, в отдельных регионах работу некоммерческих структур оценили в несколько раз дешевле аналогичной работы государственных и муниципальных учреждений.

Новый законопроект, если его примут в текущей редакции, проблему заниженных тарифов решит. Как поясняет начальник отдела методологии контрактных отношений и закупок департамента правового регулирования бюджетных отношений Минфина РФ Анастасия Маркитантова, объем субсидии, предоставляемой негосударственной организации, будет определяться в соответствии с нормативными затратами. Они не могут быть ниже нормативных затрат на оказание аналогичных услуг в рамках бюджетного заказа.

Другая важная новация - сам по себе ввод понятия "государственный (муниципальный) социальный заказ" (ГМСЗ). Речь идет, согласно документу, о сумме бесплатных социальных услуг, гарантированных государством для граждан.

В отдельных регионах работу некоммерческих структур оценили в несколько раз дешевле аналогичной работы госучреждений

Законопроект обяжет органы исполнительной власти ежегодно определять объем бюджетного соцзаказа по конкретным направлениям и способ исполнения ГМСЗ.?При этом документ гарантирует условия для равного доступа государственных и негосударственных организаций к предоставлению этих услуг.

- В перечне сфер, в рамках которых будут предоставляться услуги, - образование, здравоохранение (за исключением ОМС), социальная защита и занятость населения, физическая культура и спорт, туризм, - отмечает Анастасия Маркитантова.

Местные регламенты

В Калининградской области, где к концу прошлого года в реестре поставщиков социальных услуг числились 34 предприятия и СО НКО, проблемы с заниженными тарифами не фиксировались. Однако бюджетные компенсации оказались доступны не всем негосударственным организациям.

К примеру, калининградский благотворительный центр "Верю в чудо" несколько лет на благотворительной основе занимается психолого-социальной реабилитацией семей с детьми, пережившими онкологические и другие жизнеугрожающие заболевания, оказывает паллиативную помощь неизлечимо больным детям. Компенсации из казны СО НКО планировало направить на реализацию новых проектов и помощь еще большему количеству семей.

- Мы работаем на узком "рынке", на котором государственные организации в Калининградской области не представлены, - рассказывает соучредитель и директор-волонтер "Верю в чудо" София Лагутинская. - В прошлом году центр вошел в реестр, региональные власти разработали для нас тарифы. Но процесс заключения соглашения затянулся почти на год, хотя мы со своей стороны предоставили всю необходимую информацию. Будем ждать вступления в силу нового закона. Главное, чтобы местные регламенты, которые региональные власти разработают и примут в рамках грядущей реформы, не усложнили работу социальным предпринимателям и СО НКО. Будет хорошо, если негосударственные поставщики социальных услуг смогут участвовать в подготовке регламентов в качестве консультантов.

Успехи транслируются

В Архангельской области с некоммерческими организациями работают разные органы исполнительной власти: департамент по внутренней политике и местному самоуправлению администрации губернатора и правительства области, агентство по развитию Соловецкого архипелага, министерство здравоохранения, министерство культуры, управление по делам молодежи и патриотическому воспитанию. Все они оказывают СО НКО поддержку, в том числе грантовую.

Сейчас на региональном уровне действует единая форма проектной заявки, унифицированная с заявкой Фонда президентских грантов. В текущем году в тестовом режиме заработает онлайн-платформа подачи заявок на региональные конкурсы грантов через сайт социально ориентированных НКО Архангельской области. Кроме того, в Поморье целенаправленно развивают направление инфраструктурной поддержки внебюджетных организаций - ее оказывает Архангельский центр социальных технологий "Гарант".

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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- Государство стало рассматривать некоммерческий сектор как сектор экономики: и денег ему дают, и в услуги пускают, и имущественную поддержку оказывают. Но и в ответ предъявляются требования, которых раньше не было: и к качеству оказываемых услуг, и к отчетности, ужесточаются требования контроля трудовых отношений и так далее, - поясняет директор центра "Гарант" Марина Михайлова. - А НКО оказываются к этому не готовы. Поэтому нужны помощники, которые знают, как решать эти вопросы, нужна инфраструктура.

Сейчас работа "Гаранта" нацелена на открытие собственных ресурсных центров в каждом муниципалитете, развивает тему председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова. Что интересно, в некоторых муниципалитетах подобные центры создаются на базе НКО, уже ставших поставщиками социальных услуг и получателями бюджетных компенсаций.

- То есть успешный опыт транслируется не просто в теории, а на практике, - подчеркивает Елена Тополева-Солдунова.

Прямая речь

Анна Хрястунова, руководитель Ассоциации СО НКО Вологодской области, эксперт фонда "Наше будущее"

- Выход некоммерческих организаций на рынок соцуслуг сдерживает также их неосведомленность о новых возможностях сотрудничества с государством. Чтобы исправить ситуацию, Ассоциация СО НКО Вологодчины разработала специальную брошюру, обобщив в одном месте практические рекомендации по вхождению НКО в реестры поставщиков социальных услуг и общественно-полезных услуг. Что касается самого нового закона, он уравняет в правах не только государственных и негосударственных поставщиков социальных услуг, но и коммерческие и некоммерческие организации. Благодаря единым правилам игры сформируется здоровая конкуренция, что, безусловно, положительно отразится на качестве услуг.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Другая сильная сторона законопроекта - в принципе появление предпосылок для комплексного и связного управления процессом оказания соцуслуг. Детализируются категории потребителей, механизм отбора исполнителей и их обязанности. Вводятся сертификаты на получение социальных услуг, которые позволят потребителям голосовать за понравившегося поставщика рублем.

Что бы я и мои коллеги еще предложили сделать? Детализировать расходы на разных уровнях бюджетной системы при выделении бюджетных компенсаций, более четко прописать конкурентные условия отбора исполнителей, порядок формирования ГМСЗ, в том числе на муниципальном уровне. Кроме того, очень важно ввести в текст документа такого исполнителя социальных услуг, как социальный предприниматель, социальное предприятие. А сферы, в рамках которых будут предоставляться услуги, необходимо расширить за счет направлений, заложенных в национальных проектах. Это в том числе демография и экология.

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