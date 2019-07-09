В Архангельске полицейские вернули женщине забытый в автобусе миллион

В столице Поморья сотрудники полиции нашли и вернули местной жительнице более миллиона рублей, которые она забыла в автобусе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области, 57-летняя женщина сняла со счета в банке крупную сумму - около 1 миллиона 200 тысяч рублей - на приобретение квартиры. После этого она села в рейсовый автобус, проехала несколько остановок и вышла, по невнимательности оставив пакет с деньгами и документами в салоне.

Обнаружив пропажу, архангелогородка обратилась в дежурную часть полиции города. Стражам порядка она смогла сообщить лишь номер автобусного маршрута. По системе видеонаблюдения "Безопасный город" полицейские вычислили весь транспорт, который в это время работал на линии, и через диспетчерскую службу связались с кондукторами.

Одна из них сообщила, что в салоне оставлен пакет, подходящий под описание. Полицейские направили за ним наряд. Вскоре все деньги и документы вернули забывчивой владелице.