В Арктике ученые обследуют ядерные могильники

С 2020 по 2023 год состоятся четыре комплексные радиологические экспедиции в морях Российской Арктики. Их участники намерены обследовать наиболее опасные ядерные объекты, лежащие на морском дне: радиоактивные отходы, в том числе контейнеры с отработанным ядерным топливом и затонувшие атомные подводные лодки. Об этом сообщила корреспонденту "РГ" Маргарита Каткова, заведующая лабораторией радиационного мониторинга научно-производственного объединения (НПО), занимающегося исследованиями в области радиационной безопасности.

В 2020 и 2021 годах будут обследованы заливы Степового, Абросимова, Ога и Цивольки в Карском море, где затоплено большое количество радиоактивных отходов. В 2021 году ученые изучат ситуацию с атомной подлодкой "Комсомолец", которая затонула в 1989 году в Норвежском море. В 2023 году предстоит оценить состояние АПЛ К-159, затонувшей в районе острова Кильдин в Баренцевом море. Погибшие субмарины относятся к наиболее опасным объектам, поскольку их ядерные энергетические установки не были в момент затопления подготовлены к долгому пребыванию на морском дне.

По данным специалиста ИБРАЭ РАН, доктора технических наук Владимира Высоцкого, в северо-западной части Арктики затонули две АПЛ и специально затоплена еще одна. На дне находятся пять реакторных отсеков с корабельными и судовыми ядерными энерго-установками (ЯЭУ) с отработанным ядерным топливом и без него, 19 судов с твердыми радиоактивными отходами, 735 конструкций и блоков ЯЭУ, загрязненных радиоактивными веществами, без герметичной упаковки. Кроме того, в районе Новоземельской впадины затоплено 17 105 контейнеров с радиоактивными отходами.

"Самочувствие" подводных ядерных могильников важно знать уже сегодня. Карское море - это "кладовая" нефти и газа, здесь разведаны гигантские месторождения углеводородного сырья - Русановское и Ленинградское. Но разработка и бурение морского дна в этом районе невозможны, поскольку в этом случае слишком велик риск повредить затопленные опасные объекты и выпустить радиоактивного "джинна" из бутылки.

Как отметил директор НПО Вячеслав Шершаков, большинство ядерных объектов в морях Арктики затоплены на небольшой глубине и если они по тем или иным причинам потеряют герметичность, их можно будет поднять из моря без больших сложностей. Что касается подводных лодок, то предыдущие обследования, которые проводились шесть-семь лет назад, показали, что их корпуса остаются достаточно прочными и выброса радиоактивных веществ не происходит. Правда, АПЛ "Комсомолец" находится на большой глубине - 1685 метров, поэтому обследовать ее сложнее. Но и в районе ее гибели загрязнения моря радионуклидами не происходит. Однако проверка все равно необходима: лучше один раз увидеть, чем сто раз погадать на кофейной гуще.

Карское море - "кладовая" нефти и газа, но разработку из-за опасных объектов начинать пока нельзя

- Четыре года назад я был руководителем одной из аналогичных экспедиций на Новой Земле, - отметил Вячеслав Шершаков. - Очень важно, что параллельно с нами работали норвежцы и ответы о состоянии затопленных объектов подписывали специалисты обеих стран, поэтому объективность исследований не вызывает сомнений.