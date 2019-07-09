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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Уйти в леса

В Ленобласти назвали стоимость обустройства одной экотропы
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 147(7905)
Ленинградская область сделала ставку на развитие экологического туризма. Как отмечают эксперты, регион занимает 84 тысячи квадратных километров, из которых больше половины - леса. В области находится одно из самых крупных озер Европы - Ладожское, есть Финский залив, а протяженность рек и озер - более 50 тысяч километров. При этом наличие транспортной инфраструктуры, связывающей субъект с Москвой, позволяет рассчитывать на мощный турпоток из столицы. Однако уникальный природный потенциал пока не использовался в полной мере. И областные власти это признают.

- Экотуризм - относительно новый вид туризма в Ленинградской области. Но мы хотим показать его перспективы, в том числе и на территории дальних районов, - говорит председатель регионального комитета по природным ресурсам Павел Немчинов.

Сейчас в области оборудовано лишь несколько экологических маршрутов на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Это "Радоновые источники в деревне Лопухинка", "Линдуловская роща", "Токсовские высоты", "Музей-усадьба Н. К.?Рериха", "Вепсский лес", "Раковые озера" и "Гряда Вярямянселькя". Протяженность троп оценивается в 26 километров. Но в скором будущем ситуация может измениться.

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
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Предполагается обустроить еще три экологические тропы на ООПТ, для этого запрошено 2,5 миллиона рублей. Помимо пеших маршрутов, рассматривается и проект организации речных экосплавов. Кроме того, 19 лесничеств уже практически создали собственные экологические тропы. Их протяженность составляет 30 километров. Осталось лишь сделать карты, которые будут вывешены в интернете, поставить указатели и разместить единый QR-код для всех экомаршрутов. Предполагается, что уже летом тропы начнут действовать.

- Экотропа может проходить не только по твердой поверхности, где достаточно насыпать гравий, но и по болотистой почве. Соответственно, потребуются настилы. Также нужно поставить указатели, обозначить начало и конец маршрута, установить туалеты. Одна экотропа обойдется приблизительно в сумму от 400-500 тысяч рублей при протяженности маршрута в два-три километра. И это при том что освещение троп пока не планируется, да и не везде можно провести электричество, - говорит Павел Немчинов.

Специалисты отмечают, что для Ленобласти наиболее актуален рекреационный туризм. Речь идет прежде всего о конном туризме, пеших походах, и велотуризме. Кстати, в рамках проекта сотрудничества России и юго-восточной Финляндии предусмотрено развитие трансграничного велосипедного экотуризма.

- В частности, планируется построить велодорожку от пункта пропуска "Светогорск - Иматра" до Выборга, - говорит заместитель председателя комитета по туризму Ленинградской области Римма Сачунова.

Еще одно перспективное направление - образовательный экотуризм, который уже внедряется.

Конкурентов у Ленинградской области в сфере экотуризма немало, и надо чем-то выделяться

- Наш университет проводит для школьников так называемые живые уроки, на которых ребята прямо на местности изучают биологию, географию, экологию и одновременно знакомятся с особенностями своего региона, - поясняет декан факультета естествознания, географии и туризма Ленинградского госуниверситета Елена Гаджиева.

Однако специалисты предупреждают: излишне бурное развитие экотуризма может вызвать негативное антропогенное воздействие на природу. Поэтому в первую очередь рекомендуется создавать инфраструктуру, которая способна принять большое количество туристов без вреда для окружающей среды. А такое возможно не всегда и не везде. Кстати, по той же причине пока не ведется активная реклама экомаршрутов.

Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
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Власти Ленинградской области планируют развивать экотуризм сразу в нескольких, в том числе и достаточно отдаленных от Санкт-Петербурга районах. Но не все эксперты согласны с таким подходом. К тому же некоторые специалисты считают, что одну лишь природу без каких-то особенных фишек "продавать" искушенным туристам, особенно зарубежным, уже достаточно сложно.

- Лучше не рассеивать ресурсы и усилия, а сначала сконцентрироваться на создании одного, но яркого бренда. Все-таки конкурентов у Ленинградской области в сфере экотуризма немало, и надо чем-то выделяться. Мы со студентами изучаем зарубежный опыт. Например, в национальном немецком парке Хайних в Тюрингии построили тропу, которая проходит над древесными кронами. А когда появилось достаточное количество подражателей, руководство парка приступило к созданию подземной экотропы уже под древесными корнями. Это очень интересный парк, но когда я спросила у его руководителя, есть ли другие похожие места в Тюрингии, он удивился: "А зачем?" За рубежом есть также экопарки, бесплатные для велотуристов. И в этом имеется своя экономическая выгода: велосипедист покупает и съедает больше еды, чем автотурист. Есть и другие "изюминки". Например, в Швейцарских Альпах созданы так называемые тропы контрабандистов. Там туристы могут не только насладиться природой, но и "поиграть", что тоже привлекает посетителей, - говорит заведующая кафедрой туризма и социально-культурного сервиса Санкт-Петербургского государственного института культуры Галина Лескова.

Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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