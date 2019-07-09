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09.07.2019 12:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новгородской области обнаружили останки 11 красноармейцев

Текст: Светлана Цыганкова (Новгородская область)
Фото: Поисковый отряд "Долина" Фото: Поисковый отряд "Долина"
Фото: Поисковый отряд "Долина"

В районе кладбища деревни Кшентицы Новгородского района при рытье новой могилы были обнаружены останки людей. Оказалось, что это военнослужащие, погибшие во время Великой Отечественной войны.

Фото: Сергей Мачинский
В Новгородской области захоронили останки советского летчика из Украины

Информацию о находке местные жители передали членам поискового отряда "Долина". На место отправились поисковики из "Новгородской кадетской роты", сообщили в "Долине". По словам командира прибывшего отряда Анатолия Иевлева, при рытье новой могилы для захоронения местные жители задели дорожку между могилами. Именно там и оказалось неизвестное захоронение.

Когда обнаружили стреляные гильзы от револьвера системы Наган, черенок от алюминиевой ложки, сапог военного образца, остатки гимнастерки со следами командирского кубаря, поняли, что это военнослужащие времен Великой Отечественной войны. Всего нашли останки 11 бойцов Красной армии. Их тела в беспорядке были сброшены в яму.

Местные власти приняли решение перезахоронить бойцов в соседней деревне Видогощь.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Вторая мировая война
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