В Новгородской области появилось бесплатное такси для ветеранов

В городе Боровичи Новгородской области заработало бесплатное такси для ветеранов. Оно бесплатно довезет пожилого человека до любого нужного ему адреса, но подать заявку на поездку нужно за 15 дней.

Как сообщает администрация Новгородской области, город Боровичи выбран пилотной площадкой для реализации проекта, созданного фондом развития моногородов и одним из крупнейших агрегаторов такси.

Агрегатор возьмет на себя все расходы по перевозке льготного пассажира. Но заявку на перевозку компания будет получать не от самого гражданина или его близких, а по линии учреждения социального обслуживания.

Заказать такси можно будет на любой адрес в городе. Пожилой человек сможет сам доехать до пункта назначения и взять с собой не более двух сопровождающих. Также в багажнике такси можно будет разместить инвалидную коляску или средства реабилитации.

Воспользоваться бесплатной поездкой смогут ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда. По данным пресс-службы правительства региона, сейчас в Боровичском районе зарегистрированы 944 человека, имеющие право на бесплатную поездку.