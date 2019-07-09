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09.07.2019 15:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге поезда метро на красной ветке встали из-за неисправности

Текст: Вера Черенева

В Петербурге на красной ветке метрополитена произошел шестиминутный сбой в движении поездов. Причиной стала неисправность муфты кабеля, сообщили "РГ" в пресс-службе подземки Северной столицы.

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В 15.05 поступила информация от машиниста, что на перегоне между станциями "Площадь Восстания" и "Чернышевская" выявлена неисправность.

Для ее устранения поезда остановили на шесть минут. В это же время в соответствии с инструкцией были вызваны сотрудники МЧС. Станции не закрывались, поэтому пассажиры видели, как на объекты метрополитена приходят люди в форме пожарных.

Правда, к моменту, когда сотрудники спасательного ведомства оказались внутри, неисправность уже были ликвидирована и поезда стали ходить по красной ветке в обычном режиме.

Происшествия ЧП Пожары Компании Транспорт Метрополитен Санкт-Петербурга Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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