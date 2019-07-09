В Петербурге поезда метро на красной ветке встали из-за неисправности

В Петербурге на красной ветке метрополитена произошел шестиминутный сбой в движении поездов. Причиной стала неисправность муфты кабеля, сообщили "РГ" в пресс-службе подземки Северной столицы.

В 15.05 поступила информация от машиниста, что на перегоне между станциями "Площадь Восстания" и "Чернышевская" выявлена неисправность.

Для ее устранения поезда остановили на шесть минут. В это же время в соответствии с инструкцией были вызваны сотрудники МЧС. Станции не закрывались, поэтому пассажиры видели, как на объекты метрополитена приходят люди в форме пожарных.

Правда, к моменту, когда сотрудники спасательного ведомства оказались внутри, неисправность уже были ликвидирована и поезда стали ходить по красной ветке в обычном режиме.