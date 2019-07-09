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09.07.2019 14:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге расширили перечень пассажиров социального такси

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал изменения в Социальный кодекс Северной столицы. Поправки расширяют список льготников, которые имеют право ездить на социальном такси с 70-процентной и даже 90-й скидкой.

В Петербурге к социальным участковым обратились 2,5 тысяч человек

Как сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, льгота теперь распространяется на детей-инвалидов двух категорий.

Это дети, страдающие онкологическими заболеваниями и проходящие радио или химиотерапию, а также дети и подростки с инвалидностью, у которых есть вторая или третья степень ограничения способности к контролю за своим поведением. Подробные критерии описаны в приказе Минздрава России №535 от 2005 года и используются при проведении медико-социальной экспертизы.

Третья степень ограничения контроля - самая тяжелая, ее присваивают тем гражданам, кто в принципе не может контролировать свое поведение и нуждается в постоянной помощи окружающих. Вторая степень немного легче, ее присваивают тем, чье поведение со временем может быть скорректировано при условии постоянных занятий. Таким образом, принятые поправки помогут родителям, воспитывающим детей, страдающих тяжелыми психическими заболеваниями, перемещаться по городу максимально безопасно и комфортно.

Фото: istockphoto.com
Для бывших заключенных будут созданы социальные приюты

Также услугами социального такси смогут воспользоваться совершеннолетние петербуржцы, имеющие инвалидность вследствие онкологических заболеваний.

Эти категории граждан смогут ездить с 90-процентной скидкой на такси, если им надо в суды, в районные администрации, больницы. Со скидкой в 70 процентов они смогут воспользоваться социальным такси для поездок в театры, кино, на вокзалы в аэропорты.

Кроме того, впервые в число граждан, которые могут вызвать социальное такси, вошли инвалиды по зрению II группы, которые нуждаются в получении тростей. Они получили право на однократное пользование льготой, скидка на такси до поликлиники или районной администрации составит для них 80 процентов, если они захотят доехать до учреждения культуры, им потребуется заплатить половину от стоимости проезда.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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