В Санкт-Петербурге назвали размер выплат к 75-летию Победы

Смольный определил размер выплат, которые ветераны Великой Отечественной войны и блокадники получат в честь 75-летия Великой Победы. Соответствующий закон подписал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Согласно тексту документа, получить единовременную денежную выплату смогут граждане РФ, имеющие регистрацию по месту жительства в Санкт-Петербурге, а также граждане без определенного места жительства при условии постановки их на учет в порядке, установленном городским правительством.

- Перечисление денежной выплаты будет осуществляться в апреле 2020 года гражданам, сведения о которых имеются в автоматизированной информационной системе "Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга", - уточнили в Смольном.

Если гражданину полагается соответствующая выплата, но в системе не окажется о нем данных, ситуация может быть урегулирована, как выражаются чиновники, в ручном порядке. Для этого лишь необходимо будет написать заявление в районную администрацию и приложить документы.

Справка "РГ"

Единовременная денежная выплата в размере 7000 рублей будет предоставляться инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны из числа: участников Великой Отечественной войны и лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны; лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, ветеранам боевых действий из числа участников разминирования объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе участников боевого траления в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года.

Единовременная денежная выплата в размере 4000 рублей будет предоставляться: вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финлян­дией, Великой Отечественной войны, войны с Япо­нией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны. А 3000 рублей выплатят лицам, родившимся до 3 сентября 1945 года, не относящимся к гражданам указанных выше категорий.