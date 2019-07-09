В Санкт-Петербурге назвали размер выплат к 75-летию Победы

- Перечисление денежной выплаты будет осуществляться в апреле 2020 года гражданам, сведения о которых имеются в автоматизированной информационной системе "Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга", - уточнили в Смольном.
Если гражданину полагается соответствующая выплата, но в системе не окажется о нем данных, ситуация может быть урегулирована, как выражаются чиновники, в ручном порядке. Для этого лишь необходимо будет написать заявление в районную администрацию и приложить документы.
Единовременная денежная выплата в размере 7000 рублей будет предоставляться инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны из числа: участников Великой Отечественной войны и лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны; лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, ветеранам боевых действий из числа участников разминирования объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе участников боевого траления в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года.
Единовременная денежная выплата в размере 4000 рублей будет предоставляться: вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны. А 3000 рублей выплатят лицам, родившимся до 3 сентября 1945 года, не относящимся к гражданам указанных выше категорий.