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09.07.2019 19:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дед Мороз меняет статус

В Великом Устюге началась реорганизация культурно-просветительского центра
Текст: Вера Черенева (Вологодская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 147(7905)
Культурно-просветительский центр "Дом Деда Мороза" в Великом Устюге меняет свой статус. Учреждение входит в проект "Великий Устюг - родина Деда Мороза", и сейчас там началась реорганизация. В правительстве Вологодской области говорят, что эта мера необходима для усовершенствования системы управления проектом.

Проект "Великий Устюг - родина Деда Мороза" стал драйвером развития для всего города, за двадцать лет турпорток сюда вырос почти в 100 раз. В прошлом году Великий Устюг посетили более 300 тысяч туристов. Многие путешественники приезжают к сказочному волшебнику на машине, также все операторы, работающие с направлениями внутри страны, предлагают туры. Путевками к Деду Морозу награждают школьников - победителей олимпиад и творческих конкурсов. К сказочному волшебнику ездят даже целыми поездами.

Фото: Алексей Стригин/РГ
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В Великом Устюге создано несколько объектов для туристов, среди них "Резиденция Деда Мороза", "Почта Деда Мороза", "Дом мод Деда Мороза". А также сердце проекта -"Вотчина Деда Мороза", расположенная в лесной зоне в нескольких километрах от города.

В дни пиковых нагрузок, например в новогодние праздники, все объекты инфраструктуры работают на пределе своей мощности, туристы идут сплошным потоком. Поэтому уже несколько лет обсуждается возможность расширения "дедморозовских" объектов.

По данным правительства Вологодской области, в прошлом году было принято решение увеличить площадь вотчины до 90 гектаров. Так, в Великом Устюге планируется открытие филиала Московского зоопарка, сам дворец, где принимает туристов сказочный волшебник, будет расширен, на территории появятся дополнительные развлекательные объекты и средства размещения.

Чтобы эффективно управлять всеми этими структурами, и была задумана реорганизация, отмечают в региональном правительстве. Некоторых устюжан взволновало то обстоятельство, что им предложили написать заявление на увольнение. Но, как поясняют региональные власти, это чисто техническая процедура при смене статуса объекта. Штатное расписание АО "Дед Мороз" (это как раз то самое новое юридическое лицо) сверстано с учетом сотрудников, "уволенных" из "Дома Деда Мороза". Их всех примет на работу новая структура.

Дворец, где принимает туристов сказочный волшебник, будет расширен

- Реорганизация "КПЦ "Дом Деда Мороза" не окажет негативного влияния на развитие коммерчески успешного проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза". Напротив, это даст толчок к его совершенствованию. В планах до 2025 года - реализация мер, способных решить главную проблему сезонности туристского потока на родину Деда Мороза, - отметил руководитель Департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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