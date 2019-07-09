Глава Адыгеи принял участие в совещании с первым вице-премьером РФ

Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов Антон Силуанов провел совещание с регионами, посвященное ходу реализации национальных проектов и достижению национальных целей развития России.

В работе совещания в Ситуационном центре правительства Российской Федерации принял участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Были рассмотрены вопросы освоения регионами федеральных субсидий на реализацию нацпроектов, а также выполнения национальных проектов: "Производительность труда и поддержка занятости населения", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

С докладами выступили представители курирующих ведомств, в свою очередь главы регионов проинформировали о ситуации на местах, внесли предложения о повышении эффективности взаимодействия.

Подводя итоги обсуждения, Антон Силуанов дал ряд поручений. Речь шла о совершенствовании работы системы "Электронный бюджет", а также об информировании бизнеса о возможностях нацпроектов. Отмечено, что одной из действенных мер для развития предпринимательской инициативы является создание промышленных парков.

По данным властей республики, в Адыгее разработано 49 региональных проектов, направленных на выполнение целей и задач национальных проектов. В 2019 году суммарный объем финансирования по ним составляет почти 3,5 млрд рублей, в том числе свыше 3 млрд рублей - за счет средств федерального бюджета.

На финансирование региональных проектов в сфере поддержки МСП запланировано около 140 млн рублей. Кроме того, в настоящее время объем кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с применением гарантийной поддержки с начала года составил почти 200 млн рублей. Также идет работа над созданием индустриального парка "Яблоновский", который предполагает размещение промышленных объектов на участке 471 га.

В рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" создается центр "Мой бизнес" - на единой площадке будут работать организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП, - микрофинансовые, гарантийные организации, бизнес-инкубатор и Фонд развития промышленности. Также идет формирование регионального Центра поддержки экспорта.