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09.07.2019 17:57
Проект: В регионах

Глава Адыгеи принял участие в совещании с первым вице-премьером РФ

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов Антон Силуанов провел совещание с регионами, посвященное ходу реализации национальных проектов и достижению национальных целей развития России.
Фото: Пресс-служба главы РА Фото: Пресс-служба главы РА
Фото: Пресс-служба главы РА

В работе совещания в Ситуационном центре правительства Российской Федерации принял участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Фото: Алексей Гусев
В Адыгее рассмотрели ход реализации национальных проектов

Были рассмотрены вопросы освоения регионами федеральных субсидий на реализацию нацпроектов, а также выполнения национальных проектов: "Производительность труда и поддержка занятости населения", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

С докладами выступили представители курирующих ведомств, в свою очередь главы регионов проинформировали о ситуации на местах, внесли предложения о повышении эффективности взаимодействия.

Подводя итоги обсуждения, Антон Силуанов дал ряд поручений. Речь шла о совершенствовании работы системы "Электронный бюджет", а также об информировании бизнеса о возможностях нацпроектов. Отмечено, что одной из действенных мер для развития предпринимательской инициативы является создание промышленных парков.

По данным властей республики, в Адыгее разработано 49 региональных проектов, направленных на выполнение целей и задач национальных проектов. В 2019 году суммарный объем финансирования по ним составляет почти 3,5 млрд рублей, в том числе свыше 3 млрд рублей - за счет средств федерального бюджета.

На финансирование региональных проектов в сфере поддержки МСП запланировано около 140 млн рублей. Кроме того, в настоящее время объем кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с применением гарантийной поддержки с начала года составил почти 200 млн рублей. Также идет работа над созданием индустриального парка "Яблоновский", который предполагает размещение промышленных объектов на участке 471 га.

В рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" создается центр "Мой бизнес" - на единой площадке будут работать организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП, - микрофинансовые, гарантийные организации, бизнес-инкубатор и Фонд развития промышленности. Также идет формирование регионального Центра поддержки экспорта. 

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
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