С 2019 года соцконтракты будут софинансироваться из федерального бюджета. Сколько сейчас платят малоимущим семьям, решившим начать свое дело с нуля, насколько активно развивается на юге России эта форма поддержки и можно ли реально раскрутиться на деньги, предоставленные по договору между властью и семьями, попавшими в сложную жизненную ситуацию?

Марина Казакова, мать пятерых детей, живет в хуторе Вдовольском Урюпинского района Волгоградской области. В 2017 году она написала программу развития своего подсобного хозяйства и заключила с местной администрацией социальный контракт. На полученные 40 тысяч рублей купила четырех поросят, 100 цыплят, 30 гусят и необходимый для них корм. К окончанию срока соцконтракта она смогла реализовать мясо и яйца, получив 80 тысяч рублей прибыли. На вырученные средства Марина купила стиральную машину, холодильную камеру, газовую плиту и одежду детям. Осталось и на расширение личного подсобного хозяйства. А многодетная семья из Камышина Александра и Людмилы Файка соцконтракт подписали этой весной. Им тоже перечислили 40 тысяч рублей, на которые семья смогла купить 60 голов птицы, 18 кроликов и корм. К осени ждут результат.

За первые пять месяцев 2019 года в Волгоградской области государственную помощь на основании социального контракта получили 380 малоимущих семей, общая сумма поддержки составила почти 15,5 миллиона рублей.

По словам сотрудника управления пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области Марины Сабадаш, в основном люди используют средства соцконтракта на развитие личного подсобного хозяйства, покупку крупного и мелкого рогатого скота, птицы, пчел, кормов, посадочного материала и удобрений, сельхозинвентаря и техники для обработки приусадебных участков. Особым спросом у участников программы пользуются теплицы, хотя помощь на основании соцконтракта дает возможность начать любую предпринимательскую деятельность: заняться столярным делом, пошивом одежды или дизайном ногтей. Средства также можно использовать на прохождение профессионального обучения или поиск работы. Получатели субсидий обязаны отчитаться о выполнении своих планов и целевом использовании средств.

- С 2014 года подписали контракты и получили деньги 4264 семьи. Из областного бюджета им выплачено более 160 миллионов рублей. В 2017 году государственную социальную помощь на основании контракта получили 869 семей, а в 2018-м - еще 813, - уточнила Марина Сабадаш.

В Ростовской области соцконтракты стали заключать на год раньше, с 2013-го. И за это время 3551 семья получила финансовую помощь. Причем если в 2017 году контракт заключили 423 жителя Дона, то уже на следующий год число их удвоилось, а к июню 2019 года контракты подписали столько же семей, сколько за весь предыдущий год. Максимальный размер субсидии на Дону - 60 тысяч рублей.

- Социальные контракты позволили увеличить материальное благосостояние донских семей в 2,5 раза, - говорит сотрудник донского правительства Татьяна Перцева. - За последний год в несколько раз выросло количество контрактов на ведение предпринимательской деятельности.

В Краснодарском крае с 2014 года выплату на развитие своего дела можно получить не только один раз, но и помесячно. Ежемесячное пособие, предоставляемое на основании социального контракта, установлено в размере не ниже 7500 рублей, и назначается оно на срок от 3 месяцев до года.

- Размер денежной выплаты зависит от затрат, которые понесет гражданин или его семья для преодоления трудной жизненной ситуации, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края. - А сейчас прорабатывается вопрос о дополнительной поддержке в рамках соцконтракта.

Но число контрактов на Кубани на порядок ниже, чем у соседей. Может, потенциальных получателей субсидии, у которых тяжелое материальное положение, на щедрой земле меньше, а может, сказывается более жесткий отбор претендентов: размер выплаты по договору здесь достигает 90 тысяч рублей.

В 2017 году социальные контракты на Кубани заключили 97 семей в общей сложности на 8,3 миллиона рублей. Из них 80 семей - на ведение личного подсобного хозяйства, 15 - на осуществление предпринимательской деятельности, две - на профессиональное обучение. В 2018 году государственной социальной помощью воспользовались 114 семей на сумму 9,54 миллиона рублей.

К примеру, житель города Горячий Ключ Василий Кондратьев, глава семьи с четырьмя детьми, заключивший контракт на три месяца в июне прошлого года, приобрел на 90 тысяч рублей тренажерное оборудование и обустроил спортивный зал. Уже спустя полгода семья стала получать стабильный доход. Сегодня прибыль выросла до 35 тысяч рублей в месяц. В феврале этого года на полученную прибыль Кондратьев смог приобрести дополнительное оборудование - кедровую фитопарную.

Предприниматель Илья Сорокин из Анапы решил выращивать грибы. Средства соцконтракта он потратил на покупку мицелия. В итоге на своем земельном участке он вырастил более 750 килограммов вешенки, которую жена продавала на ярмарках Анапы. И если до заключения социального контракта доход семьи составлял 239 рублей на каждого (сумма складывалась из получаемого Сорокиным пособия по безработице и социальных пособий), то по окончании действия контракта цифра выросла до 39 тысяч рублей. Илья оформил патент на предпринимательскую деятельность. Часть доходов вложил в аренду большого склада и закупил мицелий в количестве, позволяющем выращивать и продавать грибы в промышленном масштабе.

В Павловском районе Эрмина Галстян, получив 90 тысяч рублей, занялась выращиванием зелени в теплице. На арендованных 22 сотках поставили теплицу площадью 250 квадратных метров, где посеяли укроп и петрушку. Продажа зелени через 2,5 месяца дала семье доход 42 тысячи рублей в месяц. Тем временем Эрмина родила третьего ребенка и перешла на менее хлопотное дело: купила саженцы элитных сортов роз и занялась их продажей. Сейчас семье удалось открыть собственный магазинчик, который приносит стабильный ежемесячный доход.

А как у соседей

В Адыгее гражданам предоставляется материальная поддержка от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, но сейчас серьезно задумались над увеличением ее размера.

- Самообеспечение требует от малоимущих семей существенных финансовых вложений. В настоящее время средний размер единовременной денежной выплаты составляет 36,7 тысячи рублей. Очевидно, что этого недостаточно, - говорит пресс-секретарь главы Адыгеи Нальбий Хачмахов. - Опыт показал, что эффективность соцконтракта заключается не только в повышении качества жизни и доходов малоимущих семей, но и в мотивации их к поиску самостоятельного выхода из трудной жизненной ситуации.

В республике подготовлен проект, увеличения размера материальной помощи по соцконтракту до 80 тысяч рублей. Регион также готов участвовать в программе софинансирования расходных обязательств по соцконтрактам. Потребность в софинансировании из средств федерального бюджета на 2020 - 2024 год составляет 30 миллионов рублей. В Астраханской области соцконтракты с населением начали заключать с 2018 года, тогда право на материальную помощь получили 49 семей. В этом году к 1 июля их уже 32. Всем было выдано по 50 тысяч рублей. В Калмыкии в 2017 - 2018 году с малоимущими гражданами было заключено 13 социальных контрактов.