В июле в России изменились правила перевозки зерна. Как поясняют сотрудники Федеральной налоговой службы, новации позволят обелить рынок, убрать с него мошенников и практически свести к нулю риск аграриев - заказчиков перевозок. Независимые эксперты соглашаются с необходимостью изменить систему, но считают, что время выбрано неудачно, как раз в начале массовой уборки зерна на юге России. Как повлияет новый закон на зерновой рынок и что думают о нем сами сельхозпроизводители, выяснял корреспондент "РГ".

В 2017 году в России была подписана хартия в сфере оборота сельскохозяйственной продукции. Ее участники пообещали отказаться от незаконного возврата НДС и любых других незаконных налоговых схем, минимизировать деловые контакты с перекупщиками зерна и быть более осмотрительными при выборе грузоперевозчиков. В частности, они обязались заключать договоры непосредственно с перевозчиками или фирмами-посредниками, которые действуют по договору комиссии по поручению или от лица перевозчика.

На сегодняшний день хартию подписали почти 4200 компаний, но в масштабах страны проблема перевозок никуда не делась. Главная загвоздка в том, что аграрий, который произвел зерно и заказал услугу на его перевозку транспортной компании, фактически не мог проконтролировать ее исполнение. На рынке изобилие компаний-пустышек, которые, получив контракт, просто перепродавали его другим исполнителям. Такие субподрядчики, чтобы сэкономить, могли также перепоручить заказ другим фирмам или частным лицам, причем расплачиваться с водителями им всегда было выгоднее наличными, чтобы обойти налоговые органы.

В этой длинной цепочке слабое звено - самый добросовестный участник, то есть производитель зерна, пояснила ранее журналистам замначальника Контрольного управления ФНС России Варвара Бурлевич. При проверках налоговые органы могут не засчитать такие расходы при исчислении налога на прибыль, так как они не подтверждены документами.

Согласно Налоговому кодексу РФ, сделка должна осуществляться лицом, которому переданы обязательства исполнения договора, и подтверждаться первичными документами. Кроме того, налоговые органы могли не подтвердить для заказчика вычет НДС, так как фактически перевозчики не являются его плательщиками.

Поэтому налоговики вместе с Ассоциацией добросовестных участников рынка АПК подготовили новые "конструкции договоров", которые позволят избежать риска в части уплаты НДС и налога на прибыль.Теперь, если транспортная компания передает услуги, она как агент оформляет их, подписывая договор с перевозчиком, и передает их в пользу заказчика. А у себя в учете отражает только агентское вознаграждение. Реальные владельцы транспорта становятся "видны" налоговым и контролирующим органам. "Здесь нет размытого НДС, размытой прибыли, размытых зарплатных налогов", - считает Бурлевич.

По оценке экспертов, рынок зерновых перевозок примерно на 70 процентов находится в теневом секторе.

- Проблема нелегальных перевозок приводит к негативным последствиям для общества и государства. Например, перевозчикам, работающим в теневом секторе, выгоднее за один раз перевезти больший объем груза, пренебрегая всеми нормативными требованиями к перевозкам. В итоге большинство машин идет с перегрузом, что приводит к разрушению дорог. Ущерб от такой деятельности катастрофический, - рассказал "РГ" эксперт в сфере сельского хозяйства, председатель комитета АПК "Опоры России" по Ростовской области Михаил Марышев.

- Мы только начали уборку, зерна еще практически нет, так что с новыми правилами реализации пока не столкнулись, - говорит фермер из Ростовской области Роман Алейников. - Вероятно, что в этом сезоне будет какой-то "переходный" период, когда новые правила уже начнут действовать, но и старые схемы еще никуда не денутся, и на это придется закрыть глаза.

По словам Марышева, в будущем проблему транспортировки смогут решить электронные облачные системы координации перевозок, которые сейчас разрабатываются в России по аналогии с электронными агрегаторами такси, - любой перевозчик может получать заказы на перевозку зерна и заключать такие контракты онлайн. Подобные мобильные приложения и электронные очереди значительно упростят логистику и избавят от живых очередей зерновозов, которые скапливаются в разгар сезона у элеваторов и портов. Простой техники очень дорого обходится сельхозпроизводителям и самим перевозчикам.

- Мы ведем информационную работу с одним из таких агрегаторов и передаем ему все пожелания сельхозпроизводителей, для того чтобы электронная площадка была реально работающим инструментом. Но сами аграрии пока не готовы полностью перейти на электронный оборот по ряду чисто психологических причин, а также по техническим причинам: пока у нас в сельское местности слабое покрытие интернетом, - резюмирует эксперт. .

Тем временем

Уборка ранних зерновых и зернобобовых на юге России набирает обороты. В Южном федеральном округе зерновые обмолочены на площади более 900 тысяч гектаров, это примерно на 100 тысяч больше, чем было на аналогичную дату прошлого года. Намолочено 4,1 миллиона тонн зерна (в 2018 году - 3,2 миллиона) при урожайности 45,8 центнера с гектара (в 2018 году - 38,5 центнера). В Ростовской области к концу июня урожай собрали с 465 тысяч гектаров, что составляет 14 процентов от общей уборочной площади. Средняя урожайность - 33,3 центнера с гектара, что почти на два центнера выше, чем в 2018 году. По данным донского минсельхозпрода, в этом году аграриям области предстоит убрать более 3,2 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур. На долю озимых приходится 2,7 миллиона гектаров. Яровыми минувшей весной засеяли порядка 1,8 миллиона гектаров.