Миллиардные инвестиции Ростовской области принесла выставка "Иннопром"

В Ростовской области будут построены три ветропарка и новые медицинские центры. Общая сумма контрактов, подписанных главой региона Василием Голубевым на выставке "Иннопром-2019", составила несколько миллиардов рублей.

С 2018 года на Дону реализуется проект по производству стальных башен для ветроэнергетических установок. Прогнозный объем поставовк составляет 605 объектов. Они станут механической составляющей будущих ветропарков. На территории региона также заработают три парка "зеленой энергетики" общей мощностью 300 МВТ. Они появятся в Каменском и Красносулинском районах. Кроме того, в планах возведение еще трех станций - Южной ВЭС, Северной ВЭС и Гуковской ВЭС. На их строительство инвестором планируется направить порядка 70 миллиардов рублей.

Для технического сопровождения "зеленой энергетики" в Волгодонском районе строится завод по производству гондол для ветроустановок.

"Инвестиционный проект реализует "РОСАТОМ" совместно с итальянской компанией "Энел". "До конца года у нас на Дону планируется локализовать еще два производства по голландской технологии Лагервей. Это наши совместные планы с компанией "РОСАТОМ". Для локализации на территории Ростовской области производства по изготовлению оборудования для строительства ветроэнергетических установок подписано три специнвестконтракта с Минпромторгом России. Объем инвестиций в проекты составит 2,9 миллиардов рублей", - рассказал Василий Голубев.

В сфере здравоохранения тоже произойдут изменения. Дополнительные диализные центры для пациентов с почечной недостаточностью появятся в Азове, Аксае и Сальске. Сумма инвестиций составит 450 миллионов рублей.

"В Ростовской области уже работают шесть диализных центров этой компании: в Ростове, Шахтах, Таганроге, Миллерово и два центра в Волгодонске. Создание этих современных клиник стало возможным благодаря нашему продуктивному государственно-частному партнерству", - отметил Василий Голубев.

Новый завод по производству полуприцепов-цистерн для перевозки нефтепродуктов и сухих сыпучих грузов обеспечит работой порядка 300 человек. Прибыль предприятия, по мнению экспертов, к 2024 году составит порядка 2,1 миллиардов рублей.

Встреча главы Ростовской области Василия Голубева с президентом "Объединенной судостроительной корпорации" Алексеем Рахмановым завершилось обсуждением перспектив по участию в выпуске крупнотоннажных судов класса "река - море".