На Кубани врача обвинили в смерти ребенка из-за ошибки в диагнозе

В Анапе бывшего врача реаниматолога-анестезиолога Детской городской больницы обвинили в смерти восьмилетней девочки из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

"Установлено, что в ночь на 15 мая 2018 года в приемное отделение МБУЗ "Детская городская больница города-курорта Анапа" с диагнозом ОРЗ, гипертермический синдром, фебрильные судороги была доставлена малолетняя девочка, - сообщили в пресс-службе. - По версии следствия, врачом реаниматологом-анестезиологом был подтвержден ранее поставленный диагноз, и пациентку перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии".

Однако, согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, "обвиняемый своевременно не диагностировал у малолетней пациентки перитонит (сильное воспаление в брюшной полости) и недооценил тяжесть ее состояния". По мнению следователей, "допущенные врачом нарушения привели к гибели девочки в больнице".

Сейчас ведется предварительное расследование инцидента. Ранее по факту этого трагического происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".