Названы самые доступные курорты для отдыха в августе

Российские курорты Крыма, а также Сочи и Анапа вошли в топ наиболее экономичных мест отдыха в начале августа. Кроме того, к доступным бюджетным направлениям отнесли пляжи Турции, Греции и Болгарии. Эти данные приводит Ассоциация туроператоров России.

Составители рейтинга анализировали минимальную стоимость пакетных туров для двоих отдыхающих протяженностью 10 ночей. Изучались туры с вылетом из Москвы в период с 26 по 29 июля по самым запрашиваемым направлениям пляжного отдыха.

Среди российских курортов топ возглавил Крым, где в первой декаде августа можно позагорать на пляже за 30-40 тысяч рублей. При этом стартовая цена на тур в данный момент снизилась с 37,8 тысячи рублей в начале месяца до 32 тысяч в конце июля.

На втором месте - Сочи, где вдвоем можно провести отпуск за 35,5 тысячи рублей. В середине июля такой пакетный пляжный тур с вылетом из Москвы стоил 38,5 тысячи рублей.

Замыкает тройку российских курортов Анапа, где при тех же стартовых условиях можно отдохнуть за 40 тысяч рублей.

Зарубежные курорты выстроились в такой последовательности. На первом месте Болгария, за ней Греция, Турция и Кипр. Всего в рейтинг вошло 12 направлений пляжного туризма. Замыкает рейтинг Хорватия с ценой пакетного тура на двоих и перелетом из Москвы почти за 90 тысяч рублей.