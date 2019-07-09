Новости

В лагере Приморья отравилась половина детей 18:54
В Севастополе откроют филиал петербургского театрального института 18:51
Неверов: Заявление Госдумы по Грузии не противоречит позиции президента 18:43
В Госдуме опровергли информацию о недопуске в театры без кассовых чеков 18:43
Путин попросил помочь потерявшей сознание студентке 18:42
Toyota тестирует автомобиль, работающий от энергии солнца 18:36
Путин рассказал про "эффект эскимо" 18:34
ЦОДД выложил в Сеть адреса всех камер на дорогах Москвы 18:21
Лавров: Предложения о встрече президентов не делают через Facebook 18:09
Темнокожая Ариэль из "Русалочки" привела в ярость Эдгарда Запашного 18:09
Путину показали "умный дом" и новую "Аврору" 17:48
Москва вышла на второе место в мире по темпу строительства дорог 17:48
В Новгородской области появилось бесплатное такси для ветеранов 17:46
В Сочи в ДТП пострадали трое детей 17:46
В столичном метро запустили тематический поезд "Спасибо, донор!" 17:44
Миллиардер Том Стейер вступил в президентскую гонку в США 17:43
Путину рассказали о производстве в России уникального вещества 17:42
В Кронштадт прибыл экипаж эстонской кругосветки "Антарктика 200" 17:41
В Ростове-на-Дону загорелся музтеатр 17:40
Под Калугой нашли останки пропавшего 77 лет назад летчика с Кубани 17:36
В Волжском при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина 17:25
Названы самые доступные курорты для отдыха в августе 17:25
Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ "Комсомолец" 17:16
В Махачкале 45 тысяч человек остались без света 17:11
В Московском регионе ожидается усиление ветра в вечерние часы 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Когда в Россию вернется лето
Когда в Россию вернется лето
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
09.07.2019 17:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы самые доступные курорты для отдыха в августе

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Российские курорты Крыма, а также Сочи и Анапа вошли в топ наиболее экономичных мест отдыха в начале августа. Кроме того, к доступным бюджетным направлениям отнесли пляжи Турции, Греции и Болгарии. Эти данные приводит Ассоциация туроператоров России.

Фото: Владимир Аносов/РГ
"Яндекс" назвал город, которым больше всего интересовались туристы

Составители рейтинга анализировали минимальную стоимость пакетных туров для двоих отдыхающих протяженностью 10 ночей. Изучались туры с вылетом из Москвы в период с 26 по 29 июля по самым запрашиваемым направлениям пляжного отдыха.

Среди российских курортов топ возглавил Крым, где в первой декаде августа можно позагорать на пляже за 30-40 тысяч рублей. При этом стартовая цена на тур в данный момент снизилась с 37,8 тысячи рублей в начале месяца до 32 тысяч в конце июля.

На втором месте - Сочи, где вдвоем можно провести отпуск за 35,5 тысячи рублей. В середине июля такой пакетный пляжный тур с вылетом из Москвы стоил 38,5 тысячи рублей.

Замыкает тройку российских курортов Анапа, где при тех же стартовых условиях можно отдохнуть за 40 тысяч рублей.

Зарубежные курорты выстроились в такой последовательности. На первом месте Болгария, за ней Греция, Турция и Кипр. Всего в рейтинг вошло 12 направлений пляжного туризма. Замыкает рейтинг Хорватия с ценой пакетного тура на двоих и перелетом из Москвы почти за 90 тысяч рублей.

Экономика Туризм Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край Развитие туризма в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

За нарушения при техосмотре будет грозить штраф в 300 тысяч
Песков назвал абсурдом отказ RT в участии в конференции в Лондоне
Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ "Комсомолец"
В челябинский офис "Красного и белого" пришли с обысками
Путин рассказал в интервью Оливеру Стоуну о провокации Порошенко