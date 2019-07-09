Новочеркасская ГРЭС будет работать до 2025 года

Правительство РФ приняло решение продлить работу Новочеркасской ГРЭС до 2025 года. Но почему вообще крупнейшая тепловая электростанция Ростовской области оказалась под угрозой закрытия?

Новочеркасская станция построена в 1965 году, и для тех лет применяемые здесь технологии считались передовыми. Сегодня семь энергоблоков до определенной степени исчерпали свой технологический ресурс. Но ГРЭС "ушла в минус" не только поэтому. Ценовые предложения угольных электростанций слишком высоки, притом что уровень их эксплуатационных затрат значительно выше, чем газовых.

Поэтому, считают эксперты, угольные станции первой ценовой зоны (европейская часть России) не выдерживают конкуренцию. Цены здесь формируются газовыми станциями, затраты которых в 1,5 - 2 раза ниже угольных. В Сибири, а это территория второй ценовой зоны, почти все станции работают на угле, там именно они формируют цены на оптовом рынке электроэнергии. И разница очень существенная. Угольные станции поставлены на грань выживания, и это касается не только Новочеркасской ГРЭС.

Одной из причин их убыточности специалисты называют то, что электроэнергия в России дорожает медленнее, чем топливо. Но есть и другие факторы. Среди них энергетики выделяют хранение угля и его подготовку, а также низкое качество топлива и ненадежность поставок. Слишком дорого энергетикам обходится и вода.

Все это привело к тому, что собственник Новочеркасской ГРЭС хотел закрыть станцию по причине ежегодных многомиллиардных убытков. В следующем году эта цифра может достичь 20 миллиардов рублей. Однако закрытые ГРЭС нанесет огромный ущерб угольной промышленности области и оставит тысячи жителей Новочеркасска без тепла.

Донские власти вышли на федеральный уровень с инициативой сохранить угольную генерацию Новочеркасской ГРЭС. И вот принято постановление правительства РФ, согласно которому станция отнесена к объектам, "поставляющим мощность в вынужденном режиме сроком до 31 декабря 2024 года". Такие станции все-таки поставляют энергию, но для них устанавливается фиксированная стоимость мощности. Как прокомментировал министр промышленности и энергетики донского региона Игорь Сорокин, "если еще два месяца назад мы не понимали, чего ждать, то теперь почти пять лет стабильной и спокойной работы есть". Он также отметил, что проблему убыточности станции это не устраняет, но дает время на ее решение.

Энергетики предлагают два способа: построить новую энергостанцию аналогичной мощности или протянуть линию 500 кВт из центра на юг. Однако оба варианта значительно дороже, чем поддержание Новочеркасской ГРЭС в работоспособном состоянии. Так, строительство новой станции обойдется в 250 миллиардов рублей. На сегодняшний момент решение отнести станцию к объектам вынужденной генерации представляется самым оптимальным. .