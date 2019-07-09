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09.07.2019 09:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В режиме вынужденной генерации

Новочеркасская ГРЭС будет работать до 2025 года
Текст: Марина Бровкина
Российская газета - Экономика Юга России № 147(7905)
Правительство РФ приняло решение продлить работу Новочеркасской ГРЭС до 2025 года. Но почему вообще крупнейшая тепловая электростанция Ростовской области оказалась под угрозой закрытия?
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Новочеркасская станция построена в 1965 году, и для тех лет применяемые здесь технологии считались передовыми. Сегодня семь энергоблоков до определенной степени исчерпали свой технологический ресурс. Но ГРЭС "ушла в минус" не только поэтому. Ценовые предложения угольных электростанций слишком высоки, притом что уровень их эксплуатационных затрат значительно выше, чем газовых.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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Поэтому, считают эксперты, угольные станции первой ценовой зоны (европейская часть России) не выдерживают конкуренцию. Цены здесь формируются газовыми станциями, затраты которых в 1,5 - 2 раза ниже угольных. В Сибири, а это территория второй ценовой зоны, почти все станции работают на угле, там именно они формируют цены на оптовом рынке электроэнергии. И разница очень существенная. Угольные станции поставлены на грань выживания, и это касается не только Новочеркасской ГРЭС.

Одной из причин их убыточности специалисты называют то, что электроэнергия в России дорожает медленнее, чем топливо. Но есть и другие факторы. Среди них энергетики выделяют хранение угля и его подготовку, а также низкое качество топлива и ненадежность поставок. Слишком дорого энергетикам обходится и вода.

Все это привело к тому, что собственник Новочеркасской ГРЭС хотел закрыть станцию по причине ежегодных многомиллиардных убытков. В следующем году эта цифра может достичь 20 миллиардов рублей. Однако закрытые ГРЭС нанесет огромный ущерб угольной промышленности области и оставит тысячи жителей Новочеркасска без тепла.

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Донские власти вышли на федеральный уровень с инициативой сохранить угольную генерацию Новочеркасской ГРЭС. И вот принято постановление правительства РФ, согласно которому станция отнесена к объектам, "поставляющим мощность в вынужденном режиме сроком до 31 декабря 2024 года". Такие станции все-таки поставляют энергию, но для них устанавливается фиксированная стоимость мощности. Как прокомментировал министр промышленности и энергетики донского региона Игорь Сорокин, "если еще два месяца назад мы не понимали, чего ждать, то теперь почти пять лет стабильной и спокойной работы есть". Он также отметил, что проблему убыточности станции это не устраняет, но дает время на ее решение.

Энергетики предлагают два способа: построить новую энергостанцию аналогичной мощности или протянуть линию 500 кВт из центра на юг. Однако оба варианта значительно дороже, чем поддержание Новочеркасской ГРЭС в работоспособном состоянии. Так, строительство новой станции обойдется в 250 миллиардов рублей. На сегодняшний момент решение отнести станцию к объектам вынужденной генерации представляется самым оптимальным. .

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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