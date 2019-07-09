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09.07.2019 17:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Отстояли проездной

"РГ" помогла вернуть транспортные льготы для школьников и студентов Краснодара
Текст: Анна Юркова ("Российская газета", Краснодар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 148(7906)
С начала этой недели в Краснодаре подняли цены на проезд пассажиров в общественном транспорте - с 26 до 28 рублей. И  вместе с тем внезапно отменили льготные поездки в общественном транспорте для школьников и студентов на время летних каникул.
Именно эта публикация в "РГ" заставила мэрию Краснодара изменить прежнее решение. Фото: PVV

Непопулярную меру власти поторопились оправдать увеличением объема перевозок учащихся и… бюджетных расходов. Однако после публикации материала в нашей газете ("Вычет в каникулы" "РГ" от 4 июля 2019 г.) мэр поручил вернуть учащимся льготный проезд в муниципальных трамваях, троллейбусах и автобусах.

- С мая мы расширили льготу для студентов и школьников, предоставив им право ездить практически за полцены не только в трамваях и троллейбусах, но и в автобусах. Но при этом ошибочное решение - ввести некое "сезонное" ограничение и "отключать" льготу на два месяца лета. Ведь в это время ребята ездят на дополнительные занятия, на практику, и льготный проездной по-прежнему необходим. Средства на компенсацию расходов для предоставления всех льгот в городском бюджете есть, и мы продолжим принимать эти меры социальной поддержки, причем круглый год. Ситуацию с "сезонностью" льготы для школьников и студентов нужно исправить, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Новость о том, что детям придется ездить в транспорте по новому тарифу, вызвала у родителей возмущение. Ведь льготные проездные помогали сэкономить небольшие средства в семейном бюджете. Горожане стали писать обращения в Гордуму с предложениями вернуть меры социальной поддержки. Студентка Екатерина Сафонова признается: "Если честно, когда пришла в пункт пополнить карту, то удивилась объявлению об отмене льготы, расстроилась, ведь разница ощутимая - так я плачу 14 рублей в одну сторону, а теперь 28 рублей".

Глава Краснодара поручил департаменту транспорта оперативно решить вопрос предоставления льгот в течение июля и августа школьникам и студентам. Стоимость транспортных карт для учащихся останется без изменений: 50 поездок составят 800 рублей, 75 поездок - 1050 рублей.

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