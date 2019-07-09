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09.07.2019 10:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Росприроднадзор отказал в вырубке 3,4 тысячи сосен в Севастополе

Текст: Юлия Крымова
Росприроднадзор отказал дирекции капстроительства Севастополя в выдаче разрешения на вырубку лесопарка из сосны пицундской, занесенной в Красную книгу РФ. 3,4 тысячи редких деревьев требовалось срубить на участке, выбранном для строительства больницы скорой медицинской помощи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказал "РГ" замруководителя межрегионального управления Росприроднадзора по РК и Севастополю Андрей Соколов, в ведомство поступили заявления дирекции капстроительства Севастополя на добычу охраняемых видов на двух земельных участках в районе Фиолентовского шоссе, 15. На первом планировалось срубить 2 814 экземпляров сосны пицундской и один можжевельник высокий, на втором - 548 экземпляров сосны пицундской. Заявки были направлены и рассмотрены спецкомиссией центрального аппарата Росприроднадзора в области сохранения биологического разнообразия.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Комиссия отказала в выдаче разрешений в связи с отсутствием обоснования целесообразности добывания заявленного количества объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ, - сообщил Соколов.

В Росприроднадзоре рекомендовали подобрать больнице альтернативный участок, чтобы минимизировать ущерб окружающей среде.

Общественники говорят, что приговоренный к вырубке городскими властями лес был высажен более полувека назад специально для оздоровления пациентов противотуберкулезного диспансера. Рядом с ним также расположены психиатрический диспансер и дом-интернат для престарелых и инвалидов. Спилить сосны - значит оставить больных без чистого воздуха. Общественники направили обращение главе Росприроднадзора с просьбой защитить сосны на Фиолентовском шоссе.

- Сносить все деревья - значит пожертвовать тубдиспансером, возле которого специально высаживался этот лесопарк, - считает соучредитель Севастопольского общества охраны природы, прав человека и исторического наследия Валентин Шестак. - Если нельзя найти другой участок, необходимо провести совещание на месте с участием экологов и профильных специалистов, и подумать над тем, как расположить здание, чтобы минимизировать вырубку деревьев. Там, где их невозможно сохранить, предусмотреть пересадку на соседние территории. Это трудоемкий и затратный процесс, но он оправдан.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Несмотря на сложности, альтернативный участок для больницы городские чиновники искать не хотят, поскольку время и так упущено, а все разумные сроки сорваны. На новом месте придется заново запускать проектирование.

- Из госэкспертизы вскоре выходит проект больницы скорой медпомощи, - сообщил на днях губернатор Дмитрий Овсянников. - Были вопросы, связанные с зелеными насаждениями, но другой площадки нет. Этот участок был определен в 2014 году.

Стоит отметить, что Росприроднадзор уже разрешил срубить почти 600 краснокнижных деревьев на соседних участках на Фиолентовском шоссе, где по ФЦП будут построены онкодиспансер и подстанция скорой помощи. В ведомстве "РГ" сообщили, что на участке для онкодиспансера разрешено вырубить 156 сосен Палласа, а на участке для "скорой" - 285 сосен Палласа и 153 сосны пицундской.

Почему эти участки с краснокнижным лесом были выбраны для строительства, севастопольские чиновники не объясняют. Оправдываются, что решение принималось до них, но это не помешало поставить подписи под заявками на вырубку 4 000 деревьев, занесенных в Красную книгу РФ.

Как узнала "РГ", дирекция капстроительства Севастополя повторно подала дополненный пакет документов в Росприроднадзор на вырубку сосен под больницу скорой помощи.

Напомним, больницу скорой медпомощи в Севастополе не могут начать строить уже три года. Ее стоимость по федеральной целевой программе развития полуострова составляет 5,3 миллиарда рублей. Над проектом больницы трудится уже второй подрядчик.

Как объясняли местные власти, сначала мешал приказ минкультуры РФ о достопримечательном месте "Херсонес Таврический, крепости Чембало и Каламита", который ограничивал высоту зданий на выбранной территории. Потребовалось внести изменения в приказ. Затем под участком обнаружилась карстовая полость, возникли споры о способах ее заполнения. В мае этого года глава города получил нагоняй за нерасторопность от премьер-министра Дмитрия Медведева и получил новый дедлайн - 1 сентября.

Общество Природа Общество Экология Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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