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09.07.2019 17:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи в ДТП пострадали трое детей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Происшествие, в котором пострадали два мальчика и девочка, произошло на федеральной трассе около санатория "Белые ночи" в Лазаревском районе города.

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Как сообщили "РГ" в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи, водитель Renault на мокрой дороге не справился с управлением. При заносе его машина выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Chevrolet.

В результате в Chevrolet пострадали 8-летний мальчик, а в Renault - девочка и мальчик 14 и 16 лет. У пострадавших незначительные травмы - в основном ушибы мягких тканей головы. Они направлены на амбулаторное лечение.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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