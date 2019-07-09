Затерянный мир - это необязательно Кон-Тики, Конан Дойл или джунгли далеких островов. Если по московской трассе "Дон" доехать до города Шахты, а затем проехать по живописнейшим склонам, где снимался фильм "Цыган", на краю хутора Пухляковка вдруг обнаружится каменная ограда со смотровой вышкой. За ней - затерянный мир.

Хижины, куда ступала нога первобытного человека, могильный курган с деревянной дверью на засове. Внутри лабиринт ведет в кромешную мглу, но, включив фонарик мобильника, разглядываешь упокоенные на каменном ложе человеческие останки. Так хоронили предки своих родичей. Древнее поселение продолжает жить. Кузнец молотом выковывает меч, можно самому поддать огня с помощью огромных мехов. А такие же, как мы, пришельцы из современного мира изо всех сил пытаются вращать плоские круглые камни, перетирая зерна пшеницы в белую муку. Муку бережно собирает улыбчивая Ирина, тут же проворно "соображающая" лепешки на печи, успевая при этом качать в люльке своего маленького ребенка.

Недалеко от лагеря-стоянки питекантропов, неандертальцев, кроманьонцев

Не хлебом единым жив человек, и на другой площадке нас обу­чают стрелять из лука, дабы могли сами добыть себе пропитание. Первобытные утехи перемешаны с современными спортивными снарядами. На заросшем камышом маленьком пруду нас дожидается плот, чтобы отправиться в путешествие, а на златопесчаном берегу вольного Дона - легкие каноэ. Стоит только захотеть - рядом появится загорелый "индеец" Ворсон. И вместе с ним мы уже гребем к темнеющему на той стороне острову. Там можно долго петлять меж затопленных деревьев, а если совсем разохотиться, то и отправиться в большой поход по затерянному острову, во время которого наш спутник откроет все его тайны и расскажет, как суметь выжить одному на необитаемом острове.

Трудно поверить, что несколько лет назад в этом сказочном месте разрушался никому не нужный пионерский лагерь. Идея создать здесь интерактивную стоянку первобытного человека принадлежит двум энтузиастам, братьям-близнецам Андрею и Виктору Цыбий. Когда добралась в "Затерянный мир", братья отправились на раскопки в Ракушечный Яр, где работают часть сезона с экспедицией из Эрмитажа, и меня привечает Александра, старшая дочь Андрея, юная девушка здесь администратор. Набираю спустя три дня телефон, в ответ: "Веду группу детей лет 11-12 по Тропе истории. А группы следуют одна за другой… Бывают здесь и археологи, и экологи, и астрономы".

Оба брата окончили РГУ, истфак. Без отрыва от учебы, а теперь и от работы, постоянно в археологических экспедициях. Их бывший учитель профессор Владимир Яковлевич Кияшко - теперь друг и коллега, он большой специалист по позднему каменному веку. Археология, реконструкция и музейное дело - мечта всей их жизни. Еще в 1992 году тогдашние студенты Цыбий отправились в свою первую археологическую экспедицию. Она проходила именно здесь, недалеко от хутора Пухляковского: тут расположена реальная стоянка первобытных рыболовов и охотников.

- Кто бы мог представить тогда, какое большое место займет она в нашей судьбе, - говорит Андрей.

Стоянка каменного века, на которой работали в юности, продолжала привлекать братьев всю жизнь. Научное значение этого памятника археологии огромно. В 40 километрах от комплекса расположена одна из древнейших стоянок каменного века, в километре - большая неолитическая стоянка, чуть дальше - знаменитое Раздорское поселение. Есть стоянки питекантропов, неандертальцев, кроманьонцев. Нет счета поселениям эпохи бронзы и средневековья, городища античного времени. А степные курганы, ровесники пирамид, хранят столько тайн, которых хватит не на одно поколение археологов.

- И тут мы услышали, что пионерский лагерь продается. Нас это очень взволновало. Еще бы - иметь научную базу рядом с местом раскопок! - рассказывает Андрей. - Донским археологическим обществом, которое организовывало раскопки, были выделены средства, и лагерь был в рассрочку приобретен для целей научной работы. С этого момента и началась наша новая жизнь.

Нас обучают стрелять из лука, дабы мы могли сами добыть себе пропитание. А проворная Ирина на настоящей печи печет лепешки.

Пришельцы из современного мира изо всех сил пытаются вращать плоские камни, перетирая зерна пшеницы в муку, раздувают мехами огонь в кузнице. А потом можно отправиться с "индейцем" Ворсоном на необитаемый остров.