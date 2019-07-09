В Крыму на пляж вынесло тело с привязанной гирей

В Крыму Главное следственное управление СКР по Республике Крым начало следственные действия по факту обнаружения на пляже Николаевки тела мужчины с гирей на голове. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказывают очевидцы ЧП, тело мужчины в деловом костюме прибило к берегу после шторма, и по пляжу сразу же распространился ужасный зловонный запах. Некоторые соцсети поспешили сообщить, что тело было якобы без головы, но эта информация не соответствует действительности. На месте и все конечности.

На место ЧП прибыли эксперты и следователи СКР, которые увезли утопленника на судебно-медицинскую экспертизу. Тело сильно разложилось за время нахождения в морской воде, поэтому личность убитого установить будет непросто. Сейчас выясняются все обстоятельства преступления.