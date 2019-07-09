В Крыму начали строить жилье для молодых виноградарей

Чтобы привлечь рабочих на виноградники, в Крыму начали строить жилье для молодых семей. Зарплату виноградарям предлагают по сельским меркам высокую, около 30 тысяч рублей, но работать все равно мало кто соглашается.

К строительству модульного общежития на 38 комнат недавно приступило винодельческое предприятие в Балаклаве. Поселиться в нем смогут молодые семьи, готовые работать на виноградниках на постоянной основе. Проект оценивается в 20 миллионов рублей.

- Объект строится на землях Золотой балки, рядом с уже существующим модулем для сезонных рабочих, который был сдан в эксплуатацию в 2016 году, - рассказал административный директор агропредприятия Игорь Ткачук. - В перспективе планируем вообще не нанимать временную рабочую силу. Первый модуль будем постепенно перестраивать для проживания постоянных работников.

Площадь виноградников предприятия составляет 1500 гектаров. Средний возраст штатных виноградарей 55 - 60 лет, многие пришли работать еще в советские годы. Им на смену ищут выпускников агропромышленных вузов, для которых и строят жилье. Правда, селить в новом общежитии планируют только семейные пары без детей. На старте это может стать для них неплохой поддержкой.

По данным центра занятости Севастополя, на предприятии предлагают виноградарям без профильного образования зарплату от 25 тысяч рублей. Другие работодатели региона готовы платить 16 - 35 тысяч. Похожие цифры и в Республике Крым: виноградарям предлагают от 15 до 30 - 40 тысяч рублей. Оплата труда обычно сдельно-премиальная и зависит от числа отработанных дней и выполненного объема. Берут людей без опыта работы и со средним образованием. При этом многие обеспечивают сотрудников питанием, а некоторые предоставляют жилье.

- Зарплата виноградарей в зависимости от выработки составляет от 35 до 60 тысяч рублей, - рассказал "РГ" гендиректор винодельческого хозяйства Alma Valley Сергей Иванов. - Однако она не всегда мотивирует. Молодые люди говорят, что лучше станут таксистами за 25 тысяч в месяц, но не будут жариться под солнцем и мокнуть под дождем. Они не горят желанием работать в полях. Это тяжелый труд, на воздухе. Большинство ищет более комфортные условия.

Ухаживать за виноградниками приходится практически весь год, а сезон активных работ длится с апреля по ноябрь. К обрезке лозы и сбору урожая обычно привлекают временных работников, а остальное выполняют штатные.

- Проблема кадров общая для всех предприятий отрасли, - говорит Иванов. - С агрономами и виноделами проще, их так много не надо, а вот виноградарей постоянно не хватает. В среднем на каждые три-четыре гектара виноградников нужен один работник.

Но переезжать в села молодые люди не спешат, в первую очередь, из-за условий проживания. Одного свежего воздуха недостаточно.

- Допустим, мы предоставим жилье, оно будет в селе, недалеко от виноградника, - продолжает руководитель хозяйства. - Но там с инфраструктурой слабовато. Одно предприятие самостоятельно не построит всю инфраструктуру в селе, должны работать программы развития села. Они вроде бы есть, но конкретные проблемы не всегда решаются.

По словам Иванова, чтобы привлечь молодежь на виноградники, их ищут в профильных вузах по всей России. Приглашают на практику, чтобы познакомить с условиями жизни и работы.

- Они знают, что для них зарезервировано место, знают чем придется заниматься и на какой уровень зарплаты рассчитывать, - говорит Иванов.

Однако за кадрами охотятся не все. В пресс-службе "Массандры" "РГ" сообщили, что потребности в виноградарях в настоящее время нет. За несколько лет сформировались бригады, которые ежегодно приезжают на сезонную уборку урожая. Остальные работы, такие как рыхление почвы, обломка, обрезка и подвязка лозы, выполняют штатные работники.

- Сбор винограда начнется в августе, сначала идут столовые сорта, которые мы собираем своими силами, а затем начинается массовая уборка технических сортов для производства вина, - рассказали в пресс-службе. - В этот период нам требуется от 800 до 1000 сезонных рабочих, которых мы ежегодно берем в штат на период уборки урожая. Два года назад мы дали объявления о поиске виноградарей, и к нам поступил вал звонков. Рабочие были со всей России, даже с Севера. Кто-то воспринимал эту работу как некий вид отдыха. Они в итоге отсеялись, остались те, кто действительно хочет трудиться и зарабатывать. В результате сформировались бригады, которые приезжают к нам постоянно, поэтому острой необходимости в рабочих сейчас нет. .