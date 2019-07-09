Правительство Крыма приняло решение создать региональную лизинговую компанию, подчинив ее министерству экономического развития республики.

В Крыму уже есть подобный опыт. С начала 2018 года долгосрочную аренду техники с последующим выкупом предоставляет на срок от шести месяцев до трех лет ГУП РК "Крымский гарантийный фонд". Однако ставки там выше тех, что сейчас сможет предложить бизнесу новая региональная компания. Создаваемая структура получила на развитие 1,2 миллиарда рублей. Крымские предприниматели смогут заключить лизинговую сделку на срок от 12 до 84 месяцев. Сумма договора начинается с полумиллиона и заканчивается 200 миллионами рублей.

После завершения всех установочных процедур у крымских предпринимателей появится возможность покупать технику и оборудование по льготной ставке шесть процентов годовых при покупке отечественного оборудования и восемь процентов - иностранного. Раньше ставка составляла 11 процентов в первый год контракта, уменьшаясь к третьему году до девяти процентов. Авансовый платеж по договорам лизинга установлен в размере не менее 10 процентов от стоимости предмета приобретения, что тоже ниже аналогичного рыночного показателя. Стартовый капитал для новой региональной компании Крыму выделило правительство РФ в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Стоит сказать, что спрос на лизинговые сделки в Крыму чрезвычайно высок. Только предприятия аграрного сектора региона за последние пять лет приобрели техники на условиях долговременного выкупа на 4,3 миллиарда рублей.

- В 2018 году Росагролизинг по программе обновления парка техники Крыму выделил квоту 632 миллиона рублей, - рассказал министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

На эту сумму аграрии закупили 50 зерноуборочных комбайнов, 28 тракторов и 27 прицепов. За счет лизинговых контрактов повсеместно обновляется муниципальный общественный транспорт.

- У предприятия Горавтотранс в собственном парке есть 150 новых автобусов, - сообщила глава администрации Симферополя Наталья Маленко. - В этом году мы закупим в лизинг еще 100 новых машин.

А в Севастополе правительство одобрило заключение лизингового контракта на приобретения пяти пассажирских катеров. В городе, разрезанном бухтами, они так же незаменимы, как маршрутки в любом другом муниципальном образовании. Даже новое колесо обозрения для одного из городских парков крымской столицы власти планируют купить на условиях долговременного выкупа.

Кстати

Согласно паспорту нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в этом году объем лизингового портфеля, сформированного благодаря поддержке региональных компаний, подобных крымской, составляет 8,56 миллиарда рублей. В 2020-м году сумма вырастет до 12,93 миллиарда, с последующим ежегодным ростом. Национальный проект рассчитан до 2024 года.