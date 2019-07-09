Новости

На GMIS-2019 инвесторам презентовали 15 международных стартапов 14:20
"Яндекс" назвал город, которым больше всего интересовались туристы 14:20
Володин оценил отказ Британии аккредитовать Sputnik и RT 14:15
Звезды высоко оценили участников детского конкурса на "Славянском базаре" 14:05
В Петербурге расширили перечень пассажиров социального такси 14:04
Гидрометцентр зафиксировал рекордную жару в Крыму 14:04
На Кубани в ДТП с грузовиком погибли два человека 14:04
В лагере Приморья 20 детей заболели острой кишечной инфекцией 14:03
Другой Hyundai Creta снова сфотографировали без камуфляжа 14:00
Софи Лорен села в инвалидную коляску ради первой роли за 10 лет 13:54
Вильфанд: В России может быть неурожай гречихи 13:49
Песков назвал абсурдом отказ RT в участии в конференции в Лондоне 13:46
Сэмюэл Л. Джексон снимется в перезапуске хоррор-серии "Пила" 13:45
Избитая девочка из Ингушетии находится в тяжелом состоянии 13:45
Третий сезон "Очень странных дел" побил рекорд по просмотрам на Netflix 13:36
В Подмосковье стартовал финал военно-спортивной игры "Победа" 13:36
Минсельхоз заявил об ущербе от массовой гибели пчел в регионах 13:27
На озере Селигер погиб участник 11-километрового заплыва 13:20
Лукашенко обсудил строительство Нежинского ГОК 13:20
Жительница Перми пойдет под суд за торговлю поддельными презервативами 13:16
"Яндекс" выяснил, где летом отдыхают екатеринбуржцы 13:14
Сталлоне снимет "Неудержимых 4" 13:02
Минфин Беларуси разместит на рынке РФ гособлигации на 10 млрд рублей 12:55
Лидеры России и Беларуси выступили за развитие Союзного договора 12:47
Психологи объяснили уязвимость людей перед "эффектом новизны" 12:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля
Когда в Россию вернется лето
Когда в Россию вернется лето
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
09.07.2019 13:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Помогут с техникой

В республике создают региональную лизинговую компанию
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 147(7905)
Правительство Крыма приняло решение создать региональную лизинговую компанию, подчинив ее министерству экономического развития республики.

В Крыму уже есть подобный опыт. С начала 2018 года долгосрочную аренду техники с последующим выкупом предоставляет на срок от шести месяцев до трех лет ГУП РК "Крымский гарантийный фонд". Однако ставки там выше тех, что сейчас сможет предложить бизнесу новая региональная компания. Создаваемая структура получила на развитие 1,2 миллиарда рублей. Крымские предприниматели смогут заключить лизинговую сделку на срок от 12 до 84 месяцев. Сумма договора начинается с полумиллиона и заканчивается 200 миллионами рублей.

Фото: Istock
Предприниматели перешли на онлайн-кассы

После завершения всех установочных процедур у крымских предпринимателей появится возможность покупать технику и оборудование по льготной ставке шесть процентов годовых при покупке отечественного оборудования и восемь процентов - иностранного. Раньше ставка составляла 11 процентов в первый год контракта, уменьшаясь к третьему году до девяти процентов. Авансовый платеж по договорам лизинга установлен в размере не менее 10 процентов от стоимости предмета приобретения, что тоже ниже аналогичного рыночного показателя. Стартовый капитал для новой региональной компании Крыму выделило правительство РФ в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Стоит сказать, что спрос на лизинговые сделки в Крыму чрезвычайно высок. Только предприятия аграрного сектора региона за последние пять лет приобрели техники на условиях долговременного выкупа на 4,3 миллиарда рублей.

- В 2018 году Росагролизинг по программе обновления парка техники Крыму выделил квоту 632 миллиона рублей, - рассказал министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

На эту сумму аграрии закупили 50 зерноуборочных комбайнов, 28 тракторов и 27 прицепов. За счет лизинговых контрактов повсеместно обновляется муниципальный общественный транспорт.

- У предприятия Горавтотранс в собственном парке есть 150 новых автобусов, - сообщила глава администрации Симферополя Наталья Маленко. - В этом году мы закупим в лизинг еще 100 новых машин.

А в Севастополе правительство одобрило заключение лизингового контракта на приобретения пяти пассажирских катеров. В городе, разрезанном бухтами, они так же незаменимы, как маршрутки в любом другом муниципальном образовании. Даже новое колесо обозрения для одного из городских парков крымской столицы власти планируют купить на условиях долговременного выкупа.

Кстати

Согласно паспорту нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в этом году объем лизингового портфеля, сформированного благодаря поддержке региональных компаний, подобных крымской, составляет 8,56 миллиарда рублей. В 2020-м году сумма вырастет до 12,93 миллиарда, с последующим ежегодным ростом. Национальный проект рассчитан до 2024 года.

Экономика Бизнес Малый бизнес Экономика Транспорт Общественный транспорт Экономика АПК Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Господдержка малого бизнеса
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума приняла заявление о мерах воздействия на Грузию
Песков назвал абсурдом отказ RT в участии в конференции в Лондоне
Китай призвал США отказаться от оружейной сделки с Тайванем
Путин рассказал в интервью Оливеру Стоуну о провокации Порошенко
Британский самолет-шпион запеленговали у берегов Крыма