В Ростове-на-Дону загорелся музтеатр

В Ростове загорелась крыша музыкального театра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные. Площадь возгорания уточняется.

В этом году Ростовскому музтеатру исполняется сто лет. Однако нынешнее здание, которое строили несколько десятилетий, учреждение культуры заняло только в сентябре 1999 года. Его общая площадь составляет 37 тысяч квадратных метров.

Как утверждается на сайте театра, его сценическая площадка уступает по своим техническим параметрам в России только Большому театру. По задумке архитекторов здание должно напоминать белый рояль с открытой крышкой.