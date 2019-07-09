Ростовская область неслучайно считается землей купцов и промышленников: уже двести лет назад на Дону было 74 завода, на большей части которых занимались либо винокурением (37), либо производством кирпича (31). А в 1846 году в Ростове-на-Дону открылся первый чугуноплавильный завод, на котором изготавливали орудия для земледелия, плиты и решетки. Основные экономические выкладки за последние двести лет сотрудники Ростовстата представили широкой общественности в одном сборнике. Мы приводим лишь часть из них.

По словам руководителя Ростовстата Марины Самойловой, фундаментом стали материалы, хранящиеся в Донской государственной публичной библиотеке. Специалисты анализировали территорию Всевеликого войска донского и нынешней Ростовской области.

- Первый статистический комитет на Дону был создан в июле 1839 года. Это чуть позже, чем в Москве, что вполне логично: Всевеликое войско донское находилось достаточно далеко от столицы, и разного рода нововведения сюда приходили позже. И тем не менее уже тогда велика была потребность людей знать, что же происходит в окружающем мире, анализировать и делать выводы, - заметила Самойлова.

Как следует из статей сборника, торговля на Дону развивалась еще с ХVI века, когда казаки стали ездить в окраинные городки с добычей, отнятой у неприятеля. Добычу эту они меняли преимущественно на хлеб и ткани. А в XIX коммерцию двигали казаки торгового общества и мелкие торгово-промышленники. Основными площадками в то время были ярмарки, где продавали хлеб, скот, вино, рыбу, мед.

Конечно, были на Дону и прародители нынешних супермаркетов, торговые лавки, но их подсчетом, равно как и определением общего товарооборота, долгое время никто не занимался. Поэтому сведения до наших дней дошли очень скудные. К примеру, в 1874 году областной статистический комитет попытался подсчитать торговые лавки только в одном городе, Новочеркасске. К тому времени их было 243. Ну и, конечно, неполным было бы представление об экономике Всевеликого войска донского без данных о сельском хозяйстве. Но если сейчас большая часть донских фермеров и сельхозпредприятий занимается растениеводством, то в середине XIX века приоритет вполне логично был отдан скотоводству.

"Скотоводство составляло важнейшую отрасль донского хозяйства, и для простых казаков и небогатых чиновников оно было более важно, чем земледелие, так как от продажи скота они получали главный доход", - заключают статистики.

По дошедшим до нас статистическим данным можно сделать вывод, что основу животноводства на Дону в те годы составляло разведение овец: на землях войска донского содержали более двух миллионов овец, около 700 тысяч КРС, более 300 тысяч лошадей и почти столько же волов. Растениеводство же было достаточно скудным.

Одним из основных занятий жителей Дона еще со времен казачества было рыболовство. Ловили рыбу на Дону практически круглогодично, продавали ее тут же на берегу или же отвозили в Ростов и Таганрог. И так же, как и сегодня, официально подсчитать улов тогда было крайне сложно. Тем не менее статистики приводят такие данные: в 1875 году было поймано 3180 пудов (50880 килограммов) красной рыбы и 906802 пуда (14 508 832 килограмма) - белой.

А еще в донских степях развивали виноградарство и, как следствие, виноделие. В 1859 году в области насчитывалось около трех тысяч виноградных садов, в которых размещалось до 200 тысяч кустов белого и красного винограда (сейчас площадь виноградников в Ростовской области составляет 4,2 тысячи гектаров). Производство вина находилось в руках особого класса промышленников, называемых виноделателями и винниками. По большей части это были жители Новочеркасска и станиц Старочеркасской и Аксайской, скупающие в окрестностях виноград и изготавливающие местное вино.

Спустя почти 200 лет донская экономика стала более дифференцированной, отраслевая структура немного изменилась, но по-прежнему 27,1 процента ВРП дает донское промышленное производство (по данным на 2017 год), 17,9 процента - торговля и 11,1 процента - сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство.