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09.07.2019 09:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

От лавки до супермаркета

Ростовские статистики заглянули в прошлое донского бизнеса
Текст: Ирина Поволоцкая
Российская газета - Экономика Юга России № 147(7905)
Ростовская область неслучайно считается землей купцов и промышленников: уже двести лет назад на Дону было 74 завода, на большей части которых занимались либо винокурением (37), либо производством кирпича (31). А в 1846 году в Ростове-на-Дону открылся первый чугуноплавильный завод, на котором изготавливали орудия для земледелия, плиты и решетки. Основные экономические выкладки за последние двести лет сотрудники Ростовстата представили широкой общественности в одном сборнике. Мы приводим лишь часть из них.
Фото: Родина "Показать товар лицом" - важное правило торговли на все времена. Фото: Родина
"Показать товар лицом" - важное правило торговли на все времена. Фото: Родина

По словам руководителя Ростовстата Марины Самойловой, фундаментом стали материалы, хранящиеся в Донской государственной публичной библиотеке. Специалисты анализировали территорию Всевеликого войска донского и нынешней Ростовской области.

- Первый статистический комитет на Дону был создан в июле 1839 года. Это чуть позже, чем в Москве, что вполне логично: Всевеликое войско донское находилось достаточно далеко от столицы, и разного рода нововведения сюда приходили позже. И тем не менее уже тогда велика была потребность людей знать, что же происходит в окружающем мире, анализировать и делать выводы, - заметила Самойлова.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Как следует из статей сборника, торговля на Дону развивалась еще с ХVI века, когда казаки стали ездить в окраинные городки с добычей, отнятой у неприятеля. Добычу эту они меняли преимущественно на хлеб и ткани. А в XIX коммерцию двигали казаки торгового общества и мелкие торгово-промышленники. Основными площадками в то время были ярмарки, где продавали хлеб, скот, вино, рыбу, мед.

Конечно, были на Дону и прародители нынешних супермаркетов, торговые лавки, но их подсчетом, равно как и определением общего товарооборота, долгое время никто не занимался. Поэтому сведения до наших дней дошли очень скудные. К примеру, в 1874 году областной статистический комитет попытался подсчитать торговые лавки только в одном городе, Новочеркасске. К тому времени их было 243. Ну и, конечно, неполным было бы представление об экономике Всевеликого войска донского без данных о сельском хозяйстве. Но если сейчас большая часть донских фермеров и сельхозпредприятий занимается растениеводством, то в середине XIX века приоритет вполне логично был отдан скотоводству.

"Скотоводство составляло важнейшую отрасль донского хозяйства, и для простых казаков и небогатых чиновников оно было более важно, чем земледелие, так как от продажи скота они получали главный доход", - заключают статистики.

По дошедшим до нас статистическим данным можно сделать вывод, что основу животноводства на Дону в те годы составляло разведение овец: на землях войска донского содержали более двух миллионов овец, около 700 тысяч КРС, более 300 тысяч лошадей и почти столько же волов. Растениеводство же было достаточно скудным.
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Одним из основных занятий жителей Дона еще со времен казачества было рыболовство. Ловили рыбу на Дону практически круглогодично, продавали ее тут же на берегу или же отвозили в Ростов и Таганрог. И так же, как и сегодня, официально подсчитать улов тогда было крайне сложно. Тем не менее статистики приводят такие данные: в 1875 году было поймано 3180 пудов (50880 килограммов) красной рыбы и 906802 пуда (14 508 832 килограмма) - белой.

А еще в донских степях развивали виноградарство и, как следствие, виноделие. В 1859 году в области насчитывалось около трех тысяч виноградных садов, в которых размещалось до 200 тысяч кустов белого и красного винограда (сейчас площадь виноградников в Ростовской области составляет 4,2 тысячи гектаров). Производство вина находилось в руках особого класса промышленников, называемых виноделателями и винниками. По большей части это были жители Новочеркасска и станиц Старочеркасской и Аксайской, скупающие в окрестностях виноград и изготавливающие местное вино.

Спустя почти 200 лет донская экономика стала более дифференцированной, отраслевая структура немного изменилась, но по-прежнему 27,1 процента ВРП дает донское промышленное производство (по данным на 2017 год), 17,9 процента - торговля и 11,1 процента - сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство.

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