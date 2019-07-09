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09.07.2019 18:51
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Севастополе откроют филиал петербургского театрального института

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В Севастополе будет открыт филиал Российского института сценического искусства. Об этом сегодня сообщил замминистра культуры РФ Николай Овсиенко во время рабочей поездки в регион.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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- Принято решение, что здесь будет сформирован черноморский кампус Российского государственного института сценического искусства (Санкт-Петербург), - рассказал Овсиенко. - Будет правильно, если в Севастополе появится филиалом столичного учебного заведения с большой историей

Театральный институт, рассчитанный на 250 учеников, разместится на территории бывшего военного завода №54 в районе Артиллерийской бухты. Замминистра посетил стройплощадку, где сейчас ведутся подготовительные работы, в том числе археологические раскопки.

- На площадке ведутся работы для высшей школы сценических искусств. Там будет создан целый кампус - учебные корпуса, общежития, учебный театр, - сообщил Овсиенко. - Убежден, что культурный кластер станет украшением Севастополя. На месте заброшенных территорий возникнет мирового уровня культурно-образовательная инфраструктура.

Фото: Илья Изотов/РГ
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В культурный кластер также войдет Севастопольская академия хореографии. По словам Овсиенко, недавно был утвержден устав академии и сейчас учреждение проходит регистрацию. Тем временем в Севастополе уже проходят отборы будущих танцовщиков. Пока строится здание академии, занятие будут проходить на арендованных площадях.

Напомним, культурный кластер в Севастополе создается при поддержке президента России Владимира Путина. Он разместится в центре города, между Артиллерийской и Карантинной бухтами. На 54 гектарах будут построены шесть культурных учреждений, разбит парк с набережной и спусками к морю. Реализует проект фонд "Национальное культурное наследие", учредителями которого являются Третьяковская галерея, Эрмитаж, Мариинский и Большой театры. К подготовке территории для строительства приступил генподрядчик Крымского моста "Стройгазмонтаж". Объем инвестиций оценивается в 25 миллиардов рублей. Культурные кластеры также создаются во Владивостоке, Калининграде и Кемерове.

Культура Театр Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Северо-Запад ЮФО Севастополь СЗФО Санкт-Петербург
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