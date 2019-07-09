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09.07.2019 11:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Симферополе возродят государственный кинотеатр

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)

Симферопольский дом кино передумали отдавать инвесторам. Он будет функционировать исключительно как кинотеатр. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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- Мы договорились, что никаких инвесторов туда не заводим, город продавать кинотеатр не будет, в связи с тем, что любой инвестор хочет использовать прилегающий парк, - сказал премьер. -  Нет, там не будет никаких строек и парковок. Будет муниципальное предприятие Симферополя.

По словам Аксенова, застройка парковой зоны и парковка для автомобилей перед зданием не приемлемы. С главой администрации Симферополя Натальей Маленко вопрос уже согласован. К 1 августа должен быть готов план реставрационных работ. Кинотеатр планируется оборудовать самой современной техникой.

- Я выражу мнение всех крымчан: это памятник, - добавила министр культуры Крыма Арина Новосельская. - Это будет единственный государственный кинотеатр в республике. Он был самым лучшим кинотеатром в советское время.

Ранее Наталья Маленко заявляла о том, что в Доме кино за счет инвесторов планируется устроить молодежный досуговый центр с кружками и секциями.

Справка "РГ"

Кинотеатр "Симферополь" - памятник архитектуры местного значения. Начал работать в 1956 году. В советское время в нем было два вместительных зала "Розовый" и "Голубой". В 2014 году Симферопольский горсовет, исполняя решение суда, разорвал договор с ООО "Симферополькино" в связи с невыполнением арендатором условий соглашения об аренде. Сейчас объект находится в муниципальной собственности, но не функционирует.

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