В Волгограде начали заселять самый крупный долгострой

В волгоградском жилом комплексе "Парк Европейский" началось заселение первого дома. В ближайшее время справить новоселье смогут почти 140 семей, сообщает пресс-служба региональной администрации.

- Это самый проблемный объект: 13 домов, 1390 человек, оказавшихся в сложной ситуации. Мы бросать никого не будем - составлен план работ. Задача понятна: все, кто участвовал в долевом строительстве, должны быть обеспечены жильем, - сказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Сдаче первого здания предшествовала сложная юридическая работа. Так, пришлось урегулировать вопрос об освобождении залоговых площадей, оказать содействие в снятии ареста на земельные участки. По словам главы региона, до конца года введут в эксплуатацию еще три строения. 450 человек обретут жилье.

К сожалению, бывший застройщик "Парка Европейского" не предусмотрел в проекте объекты социальной инфраструктуры. Поэтому профильным ведомствам поставили задачу проработать возможность строительства новой школы на 800 мест.

В этом году будут решать вопрос и с прочими "замороженными" объектами: стоит задача заселить еще более тысячи дольщиков. Всего же с 2014 года сданы 57 проблемных многоквартирных домов, 4936 семей получили ключи от квартир.

Возведение ЖК "Парк Европейский" было заморожено в 2016 году после ввода в строй первых пяти из 18 домов. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого расследуют вывод 600 миллионов рублей средств участников долевого строительства.

Администрация региона заключила соглашение с другой компанией, был принят целый комплекс мер. Волгоградский фонд жилья и ипотеки приобрел в "Парке Европейском" квартиры на 50 миллионов рублей. Также областная власть выполнила обязательства по прокладке канализационных сетей: двухкилометровый коллектор обеспечит централизованное водоотведение новостроек. А новому застройщику предоставили компенсационные земельные участки и субсидию на завершение работ. Полностью завершить все дома планируется в 2022 году.