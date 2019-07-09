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09.07.2019 17:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волжском при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина

Текст: Роман Мерзляков

Три жительницы Волжского были госпитализированы после пожара в их доме, одна из них скончалась в реанимации. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Волгоградской области.

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Все трое были членами одной семьи: пенсионерка, ее дочь и внучка. Спасти 20-летнюю женщину врачи не смогли. Предварительной причиной смерти называется отравление продуктами горения.

Перекрытия многоквартирного дома, в котором произошел пожар, были деревянными. Очаг возгорания находился в подъезде, в непосредственной близости от квартиры пострадавших. Пламя быстро распространилось по горючим конструкциям строения. Жильцы фактически оказались отрезанными от выхода.

Пожарные оперативно локализовали огонь. Причину возгорания предстоит выяснить следователям, которые продолжают работать на месте происшествия.

Медики борются за жизнь годовалой дочери погибшей. У нее, как и у бабушки, также диагностируют отравление угарным газом.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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