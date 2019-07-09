Забивший мать за неправильное мытье посуды волгоградец получил срок

Дзержинский районный суд Волгограда признал 55-летнего горожанина виновным в причинении тяжкого вреда здоровью матери, повлекшем по неосторожности ее смерть. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что 17 февраля пьяный волгоградец поссорился с 84-летней матерью и избил ее. Причиной конфликта стало то, что пенсионерка при мытье посуды не использовала специальное чистящее средство.

Скорую помощь пострадавшей только на следующий день вызвала пришедшая проведать ее дочь. Через несколько дней пациентка от полученных травм скончалась в больнице.

Ее сына задержали. Свою вину он полностью признал.

Хотя сторона обвинения настаивала на девяти годах лишения свободы в колонии строгого режима, суд приговорил фигуранта дела к семи годам.