Жителя Калмыкии задержали за использование рабского труда

В Калмыкии следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя села Вознесеновка.

Гражданина подозревают в использовании рабского труда, сообщает пресс-служба республиканского управления СК РФ.

По версии следствия, с января 2018 года по 14 апреля 2019 года подозреваемый, применяя насилие, заставлял работать на себя другого человека. На удерживаемого против воли работника он возложил обязанности по ведению подсобного хозяйства.

Силовики устанавливают все обстоятельств преступления, собирают доказательственную базу. допрашивают свидетелей.