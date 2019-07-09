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09.07.2019 14:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Глобальный саммит GMIS на Урале открылся танцем роботов

Текст: Наталия Швабауэр
В Екатеринбурге открылся глобальный саммит по производству и индустриализации GMIS. В нем участвует более 2000 человек, в том числе заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, 11 глав регионов.

Среди зарубежных гостей - министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек Эль Аиссами, министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухаил Мохаммед Фарадж Аль Мазруэй, старший министр промышленности и ремесленного производства Камбоджи Чам Прасид и другие. Помимо официальных лиц в состав делегаций входят руководители крупных компаний, ведущие эксперты и ученые. Всего в GMIS участвуют представители более 40 стран, самые многочисленные делегации прибыли из ОАЭ, Китая, Германии, Австрии, США, Великобритании, Венесуэлы и Индии.

Церемония открытия началась с танца промышленных роботов - так символично организаторы хотели обыграть тему саммита: природоподобные технологии (биометрический дизайн и бионика), их внедрение в производственные и экономические процессы в условиях четвертой промышленной революции (Индустрии 4.0). Цель GMIS-2019 - подчеркнуть важность использования моделей, созданных природой, для инновационных решений в производстве.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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- Благодаря электричеству мы получили автоматизацию и индустриальное общество. Теперь пришла эпоха массовых коммуникаций: знания распространяются с поразительной скоростью. Поразительно, но в поиске новых решений и идей мы по-прежнему постоянно обращаемся к природе: полет птиц, движения животных дали толчок развитию современных технологий. Мы научились создавать изделия, подобные явлениям природы, более прочные, легкие материалы. Вместо опасных пришли "зеленые" технологии. От нас с вами зависит, каким будет наше будущее. Подлинное устойчивое развитие невозможно без гармонизации со средой, - подчеркивает председатель оргкомитета GMIS Бадр аль-Олама.

- Глобализация приводит к тому, что все больше стран вовлекается в систему потребления и истребления ресурсов. Они конечны, когда такая страна, как Индия, выйдет на уровень потребления электроэнергии, который был в США 60 лет назад, наступит ресурсный коллапс. Выход - переходить к природоподобным технологиям, которые восстанавливают естественный обмен веществ, - развивает мысль Михаил Ковальчук, президент НИЦ "Курчатовский институт".

Чтобы обеспечить баланс биосферы и техносферы, странам предстоит совершить революцию в материаловедении, выйти на стык математики, биологии и IT, скорректировать подходы к промдизайну. Ни одно государство в одиночку не способно сформировать природоподобную экономику в одиночку, нужно кооперировать усилия, в этом смысле GMIS может сыграть роль эффективной площадки для диалога и обмена опытом.

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