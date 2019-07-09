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09.07.2019 11:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Югра представила на "Иннопроме" туристический потенциал региона

Текст: Елена Панова
В Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка "Иннопром". Сегодня на экспозицию ожидается прибытие президента страны Владимира Путина.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

В мероприятии принимает участие и делегация Югры во главе с заместителем губернатора региона Алексеем Забозлаевым.

Традиционно на главной промышленной выставке страны Югра представила стенд округа. Причем он стал одним из самых заметных, информационно насыщенных мест экспозиции. Участники "Иннопрома" могут видеть познавательную интерактивную презентацию туристского потенциала Югры и всемирной шахматной олимпиады 2020 года, а также комплексную инсталляцию, представляющую инвестиционный и промышленный потенциал региона.

Фото: iStock
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Официальная площадка Югры в этом году разместилась рядом с экспозицией Турции, выступающей страной-партнером "Иннопрома", а также экспозициями ряда государств и российских регионов. В очередной раз региональный стенд станет местом проведения серии деловых переговоров и церемоний подписания соглашений.

В течение нескольких дней делегатов ждет насыщенная деловая программа. Вчера Алексей Забозлаев в качестве эксперта принял участие в сессии "Инвестиции в регионы: курс на устойчивое развитие".

Кроме того, запланировано участие югорчан в промышленном форуме "Повышение эффективности производственных процессов: немецкий опыт", программных мероприятиях второго Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS).

Алексей Забозлаев проведет рабочие встречи с представителями Российской венчурной компании, Росийско-Германской внешнеторговой палаты, Канадской деловой ассоциации в России и Евразии, представителями турецкого, французского бизнеса.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Также заместитель губернатора подпишет план мероприятий в развитие действующего соглашения в сфере туризма, заключенного между правительством Югры и компанией "ТТ-Трэвел" в июне. Документ определяет конкретные шаги, нацеленные на продвижение туристских продуктов автономного округа на российском рынке, разработку и формирование новых культурно-познавательных, этнографических, активных и гастрономических туров, обмен опытом, участие в совместных мероприятиях.

Свои договоренности намерены закрепить соглашениями и институты развития. Так, технопарк высоких технологий заключит соглашение о сотрудничестве в сфере развития инноваций с Уральским университетским комплексом. Центр поддержки экспорта Югры - с ООО "РЕ Лигал" о разработке и использовании российско-турецкой В2В-платформы в интересах российских экспортноориентированных и турецких компаний, фонд развития Югры - с компанией Illuminate International Company BVBA о реализации совместных программ в области развития и внедрения проекта "Умный город", Smart Sport.

В этом году на стенде Югры предусмотрена и культурная программа: для гостей и посетителей выступит исполнительница и композитор Вера Кондратьева. А в дегустационной зоне представлена югорская продукция, маркированная товарным знаком "Сделано в Югре".

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