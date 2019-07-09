Глухой стон заставил пенсионерку Веру Ивановну Вольхину застыть на месте. Часы на кухне показывали три ночи. Она уже попила водички и собиралась идти обратно спать, как вдруг...

Вот она - пленница-непоседа. Сколько времени и нервов потратили на нее. Впрочем, разве не стоило? Фото: Олег Кармаза

Вера Ивановна прислушалась. Стоны раздавались из угла кухни. Набравшись духу, включила свет. Кроме нее, на кухне никого не было. Однако через секунду стон повторился. А потом кто-то зацарапался. И вдруг - мяукнул. "Кошка!" - догадалась Вера Ивановна. Но где она? Мяуканье исходило прямо изнутри стены. Замуровали?!

Время: 14.30

Дочка Аня, заехавшая утром к маме, решила сразу: "Замуровали или нет - будем спасать!" Погуглив зооспасателей в Екатеринбурге, она наткнулась лишь на одну фамилию - Евгения Зенкова. И уже через минуту набирала его номер. Без всякой, впрочем, надежды на скорую помощь. Сдалась ему эта кошка? Наверняка скажет - да забудьте вы о ней, тем более она не ваша. Сдохнет через пару дней - и все дела. Вот если бы у вас была кошка-саванна, или бенгальский котенок, или, на худой конец, кошка као-мани, - тогда прилечу на крыльях. За соответствующую плату, разумеется. А ради какого-то затрапезного Барсика ехать на Уральскую улицу, почти на окраину? Да еще бесплатно?

- Буду через полчаса, - отрапортовал спасатель. - Ждите у подъезда.

И днем, и даже ночью Евгений спасает кошек, ворон, голубей. "50 жизней - это не шутка", - говорит он. Фото: Олег Кармаза

Удивившись оперативности, Аня начала быстро шерстить компьютер. Вынул ворону из проводов, достал лишайную кошку из канализационного люка, бездомного котенка из трубы, голубя, застрявшего в чердачном окне. "Я была поражена, - вспоминает Аня. - Ладно, людей спасают, тут все понятно. Детей ищут, потерявшихся стариков. Но ворон, ежей, голубей? Брошенных кошек, ничейных собак? Да кому они вообще нужны? Их вон, наоборот, ловят и стерилизуют. А лезть за ними на крышу, на самую верхушку дерева, прыгать в колодец, спускаться в канализацию? Это или сумасшедший, или чокнутый, одно из двух".

Приехавший спасатель на чокнутого никак не походил. Похожий на большого ребенка, худой, подтянутый. Он сразу поднялся в квартиру на четвертый этаж, простучал стену. Вера Ивановна принесла стремянку, расчистила стол.

На кухне Евгений снял решетку с вытяжки и спустил вниз специальный эндоскоп, который сам же и сконструировал. Через пару минут видеокамера на конце кабеля уперлась в бетонное перекрытие. По длине кабеля Евгений высчитал, что перекрытие находится этажом ниже. Но этого никак не могло быть... "Стандартная схема - это когда от центрального вентиляционного канала в квартиры идут ответвления. Ну не бывает перекрытия на 3-м этаже. Это абсурд!" - объяснял он мне детали спасоперации. И тем не менее, экран мини-телевизора четко показывал - внизу бетон. Встал вопрос: разбирать перекрытие? Но на это уйдет неделя, не меньше. Кошка совершенно точно погибнет. Она и так уже начинала хрипеть. Евгений понимал: операция может закончиться, не начавшись.

Время: 15.17

После недолгих раздумий Зенков стал звонить в квартиры этажом выше, потом еще выше. Но никто не открывал. Хозяев просто не было дома. Тогда он спустился на второй этаж, на уровне которого, по его предположению, находилась кошка. Там без обиняков поинтересовался у хозяев - можно ли на кухне раздолбить стену? "Они, по-моему, онемели от такой наглости, - смеется он. - Только и смогли произнести: "А может, вы другой вариант подыщете?"

Желающих освободить хвостатую пленницу прибывало. "Давайте, я вам чем-нибудь помогу, - предложила Аня. - Провод от эндоскопа буду разматывать или веревки..." "Я тоже буду помогать!" - эхом отозвалась ее дочка Катя, примчавшаяся с ватагой подружек, как только узнала про кошку. "И про меня не забудьте, я и лестницу могу подержать, и с перфоратором подсобить", - решительно заявила Вера Ивановна. "Если что - мы все поможем", - поддержали столпившиеся соседи. Даже нелюдимый дядя Коля с верхнего этажа коротко бросил: "Какие инструменты, если нужно - бери у меня. Даже не спрашивай".

- Я понял, что надо лезть на чердак, - продолжает Евгений. - И оттуда, с высоты метров 30, что-то делать. Но чердак был на замке. Пришлось звонить в управляющую компанию. Конечно, вечер пятницы, меня, ясное дело, пошлют или просто рассмеются и повесят трубку. И я уже был готов выложить свой потайной козырь: сказать, что хорошо, кошка погибнет, но ведь начнется запах, вонь, антисанитария, после этого жалобы, оно вам нужно?

Время: 15.55

- Телефонный звонок был на редкость странный, - рассказывает директор Кировских эксплуатационных участков Константин Топанов. - Почти что детский голос сказал: "В шахте застряла кошка. Ее надо обязательно спасти! Нужен ключ от технического этажа, немедленно!" Я только потом узнал, что главному спасателю под 40 лет. Думал - мальчишка дворовый. Но он был так убедителен... Короче, я сам решил туда пойти. Вместе со своими подчиненными Ромой Даниловым, Виталиком Алексеевым, еще ребятами. Взяли ключи, болгарку, монтировку, лом. Вы спросите - чего пошли? Не знаю. Сердце как-то екнуло: кошка мучается, может, сильно травмирована, в крови. Короче, надо вытаскивать.

- В какой-то момент мне реально стало страшно... - вспоминает Евгений. - Становилось очевидно: кошку не спасти

"Сколько вы уже спасли животных и птиц?" - спрашиваю у Евгения. Он на секунду задумывается, потом мягко поправляет: "Вы хотели сказать - жизней? Наверное, больше 50". "И совсем за это не берете денег?" - недоумеваю я. В ответ - абсолютное непонимание сути вопроса. "Зачем?" "Ну, вы же живете на что-то. Работа же должна приносить какой-то заработок". "А, вы об этом, - улыбается он. - Здесь все в порядке. Я доцент кафедры теоретической физики в Уральском госуниверситете. Преподаю студентам основы квантовой механики. Иногда, правда, когда я им объясняю, например, вид гамильтониана атома водорода..."

- Помедленнее, пожалуйста, я записываю! - на манер Шурика из "Кавказской пленницы" останавливаю его. Но, в отличие от Шурика, я даже на трезвую голову не могу понять, о чем вообще идет речь.

- Проще говоря, во время лекции мне может поступить звонок о необходимости спасения вороны, - совсем уж доступным языком втолковывает он. - На перемене я сразу беру альпинистское снаряжение и еду. Делаю дело, а потом возвращаюсь домой и сажусь за книги или за доклады. Хотя, вы знаете, в последнее время...

Тут он замолкает и как-то внутренне напрягается. Я понимаю, что ему о чем-то не очень хочется говорить. Но я с таким нетерпением жду продолжения, что он, внимательно посмотрев на меня, продолжает, глубоко вздохнув.

- Короче, в последнее время я все больше прихожу к пониманию, что главное мое призвание в жизни - спасение вот этих кошек, ворон, голубей. Как вам объяснить... Они, в отличие от нас, зачастую абсолютно беспомощны. И без меня погибнут. А ведь спасение жизни - это гораздо более нужная вещь, чем рассказ о некогерентной смеси чистых состояний.

Я делаю умное лицо из серии "Ну, кто же не знает про некогерентную смесь?" Единственное - прошу его написать в моем блокноте по буквам эту убийственную для меня фразу. Вдруг пригодится когда-нибудь?

- А почему бы тогда не спасать людей? - осторожно интересуюсь я.

Он мягко усмехается: "Людей спасают многие. А бездомных кошек - единицы. Я буду полезен здесь".

Время: 16.35

Слесаря долго возились с замком на чердак, то ли он заржавел, то ли ключ не подходил. "Ребята, быстрее! - торопили их все собравшиеся. - Окочурится ведь кошка, не успеем". Кто-то побежал в участок за новыми ключами. "А я помчался на такси домой за специальными веревками, - говорит Евгений. - Нужны были длинные, метров по 50. Мне пришла идея - а что, если в шахту спустить сумку с кошачьей едой? Она ведь голодная, захочет есть, запрыгнет - и тут я ее и вытащу быстренько!"

Но кошка даже не приблизилась к сумке. Это хорошо было видно на экране телевизора. Обнюхала ее - и осторожно отошла. Евгений вместе со слесарями и "народными спасателями" стоял около жерла шахты на чердаке и в который раз не знал, что делать. Случай был на редкость исключительным.

- Я уже понял всю систему вентиляции в этом доме, - говорит он. - Такая встречается крайне редко. Ответвления в квартиры уходили на каждом этаже и "провисали" до тупика. Короче, я решил полезть в шахту. Но она оказалась слишком узкой. 30 сантиметров на 40. Была бы чуть пошире...

Это оказалась не взрослая Мурка - маленький котенок. Худющий, взъерошенный, такой вонючий... Господи, если бы вы знали, как я в ту минуту был счастлив!

В подъезд тем временем заходили незнакомые люди, спрашивали: "Достали? Да что ж так долго, никаких нервов не хватит!" Чтобы измерить точную глубину шахты, потребовалась рулетка. Их из разных подъездов принесли сразу пять штук. Возникла нужда в изоленте - принесли восемь упаковок.

- Да у вас тут целая армия спасателей! - удивился подошедший из соседнего дома мужчина в модных рваных джинсах и красной футболке. - Если надо чего-то купить - оплачу. Проблем не будет. Только, пожалуйста, поторопитесь, она ж там задохнется.

- А вы-то откуда про кошку узнали? - удивленно спросила Аня.

- Так уже по интернету новость гуляет. Только и разговоров - спасут, не спасут...

И действительно: в Сети уже вовсю обсуждали застрявшую кошку на Уральской. Пользователи подсказывали варианты ее поднятия, как быстрее просверлить бетон, на каком этаже разобрать стенку, какую еду скинуть в шахту. Врачи-ветеринары готовы были немедленно приехать, как только кошку вытащат, и обследовать ее.

Дело оставалось за малым: поднять пленницу.

Время: 20.00

- В какой-то момент мне реально стало страшно... - вспоминает Евгений. - Я дергал без конца веревку, пытался завлечь кошку в сумку, бегал по этажам, по крыше. Все без толку. Становилось очевидно: кошку не спасти...

К шахте хотели подойти многие помощники. Вроде как посмотреть вниз на дуреху, может, мысль какая и придет. Но слесаря никого не подпускали. Кто-то случайно заденет маленький камешек, он полетит вниз - и запросто может покалечить, если не убить пленницу.

В какой-то момент у Евгения блеснула мысль: а что если попробовать вытащить ее двумя веревками? На конце одной сделать большую скользящую петлю, а вторую веревку привязать к узлу так, чтобы можно было петлю затягивать. Опустить петлю на голову - и ждать, вдруг кошка сделает шаг вперед. Петля окажется посередине туловища и тогда животное можно начать поднимать.

Вот только как этой глупышке подсказать, чтобы она сделала этот самый шаг вперед?

Время: 21.15

Петля осторожно легла перед кошкой. И она тут же, ни секунды не раздумывая, сделала шаг. Вперед.

- Это было чудо! Я просто не поверил своим глазам! - улыбается Женя. - Быть до такой степени умной и сообразительной! Мы затянули петлю и стали поднимать ее наверх. Главное было делать это с одинаковой скоростью, без рывков. Я никогда так в жизни не волновался. Ни в университете во время защиты диссертации, ни на экзаменах. Я весь вспотел, но веревку держал крепко, без дрожи. Наконец показалась ее голова. Я хотел схватить за шкирку, но потом быстро сообразил, а вдруг она дернется или у меня рука соскользнет... Короче, схватил за голову. И наконец вытянул из шахты. Стоял и держал на вытянутых руках. Это оказалась не взрослая кошка - маленький котенок. Худющий, взъерошенный, со слезящимися глазками, такой вонючий... Господи, если бы вы знали, как я в тот момент был счастлив!

Город бесов?

За то время, пока шла операция по спасению котенка, в Екатеринбурге прошли семейный праздник по случаю посадки первой аллеи строителей, ретроспектива документальных фильмов режиссера Бориса Галантера, джазовый концерт, посвященный Луи Армстронгу.

Жизнь в городе текла своим чередом, была пятница, впереди выходные. Развлечений вокруг - уйма, на любой вкус и кошелек. Кто звал людей на помощь непонятно откуда взявшейся кошке? Да никто. Зачем тратили время и силы, добираясь в пробках до невзрачного панельного девятиэтажного дома? Неужто своих проблем мало? Вопросы бессмысленные и по большей части бестолковые.

Разве в кошке дело? По доброму все соскучились, по человеческому. Конечно, гадкого в нас, во всех, много, иногда через край. Но и хорошего за глаза

Самое сложное - разъединить людей. Вот тут действительно надо постараться. Кучу денег вбухать, большие ресурсы задействовать. А объединить их может пустяк, всего-то пушистый комочек. И все удивляются - а чего ругались-то? Да и зачем?

Я специально интересовался у людей, участвовавших в спасении котенка, их мнением относительно нашумевшего скандала со строительством нового храма в Екатеринбурге. Половина - однозначно "против" строительства в сквере, половина "за". А котенка все начали спасать разом. Что, все прямо такие кошатники? Да нет, конечно. Разве в кошке дело? По доброму все соскучились, по человеческому. Конечно, гадкого в нас, во всех, много, иногда через край. Но и хорошего за глаза. Перед приездом в Екатеринбург я слышал, что какие-то фрики стали после истории с храмом называть его "городом бесов" и "городом грехов". Ума, конечно, для этого много не надо, если он вообще в подобных ситуациях присутствует. Лично я стал про себя называть Екатеринбург "городом спасателей". И пусть кто-нибудь попробует на это что-то возразить.