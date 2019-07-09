На GMIS-2019 инвесторам презентовали 15 международных стартапов

В рамках Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS) состоялась питч-сессия номинантов Business Priority: перед российскими и арабскими инвестфондами, госкорпорациями и крупнейшими промышленными компаниями себя презентовали 8 российских и 7 международных стартапов в области искусственного интеллекта, природоподобных технологий и социотехнического моделирования. До этого им пришлось пройти жесткий отсев: на первом этапе конкурса проектов было 100.

В частности, в число 15 лучших попала российская разработка акустоволновых сенсоров, которые выдерживают высокие температуры, напряжение и способны эксплуатироваться в электросетях до 30 лет. По словам Василия Кислицина, директора компании, новинка может окупиться за несколько лет.

Также российские инноваторы научились за 30 секунд тушить пожары на нефтяных резервуарах.

- Резервуары очень распространены в ТЭК всех стран. Существующие системы пожаротушения неэффективны, за последние 50 лет ни одно возгорание не было ликвидировано автоматически, пожарным приходится рисковать жизнью. А наша система исключает ручной труд и тушит пожар в начальной стадии. Объем потенциального рынка только в России - около 200 миллиардов рублей, если переоснащать до 20 процентов резервуаров в год. Предпосылок для широкого внедрения предостаточно: более 50 процентов углеводородов в России добывается в регионах с низкими температурами, 40 процентов мировой добычи нефти происходит на территориях с дефицитом воды. Наша система тушит резервуары не водой, а газопорошковой смесью в особой пропорции - это наше ноу-хау, - рассказывает директор по развитию компании Виталий Гурьев.

Кроме того, среди российских стартапов фигурировало производство водородных батарей, платформа для обучения сборке промпродукции с помощью пошаговых "инструкций" в дополненной реальности, радиосистема предупреждения столкновения техники и людей. Она способна работать на заводах и в карьерах при разной температуре, влажности, запыленности. В отличие от аналогов, система не требует специальной инфраструктуры - маяков - и способна различать опасное и безопасное сближение объектов.

Среди зарубежных разработок особый интерес вызвали "хай-тек уголь" и специальная ткань для орошения пустынь. Один метр такого материала способен вырабатывать 1,3 литра воды в день и питать растения. Его хватает в среднем на 3-4 года.

Победителю, которого назовут завтра, обещан миллиард долларов на реализацию проекта. Остальные стартапы смогут рассчитывать на поддержку крупных инвестиционных фондов и дальнейшее масштабирование.