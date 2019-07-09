На "Иннопроме" обсудили перспективы цифровизации научных исследований

Участники круглого стола "Цифровизация научных исследований и технологий", организованного в рамках "Иннопрома" Институтом реакторных материалов (ИРМ), единодушны: вопрос, нужна ли цифровизация в этой сфере, уже не обсуждается - ответ очевиден. Сегодня задача формулируется по-другому: как более эффективно использовать новые технологии в этой сфере, чтобы перевести развитие науки и технологий на новый уровень?

- Сегодня центр тяжести в конкурентной борьбе смещается в сторону проектирования: само производство низкомаржинально, - считает проректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков.

Цифровизация позволит существенно удешевить и ускорить НИОКР: вместо проведения череды дорогостоящих натурных испытаний разработчики создают математические модели или цифровые двойники, на которых успешно "обкатывают" максимально эффективный эксперимент для подтверждения характеристик нового объекта. Кроме того, цифровизация позволит сделать более доступным и удобным в использовании наследие прошлых лет, так, по мнению Алексея Боровкова, необходимо в ближайшее время перевести в цифровой вид максимальное количество исследований по космической тематике со времен Сергея Королева.

- У нас больше не будет такого количества денег и времени на эксперименты, - подчеркивает он.

Речь идет не только о накопленных за долгие годы данных, но и о новых, которые пригодятся и нынешним ученым, и будущим поколениям. С помощью датчиков и современных информационных технологий можно перевести в цифровой формат любой процесс, другими словами, объективизировать, измерить его, уточняет первый заместитель генерального директора АО "Наука и инновации" Алексей Дуб. Например, в ИРМ будут созданы особые лаборатории - цифровые стенды, с помощью которых можно будет значительно ускорить испытания и расширить допуск партнеров к их результатам.

- Мир ускоряется, в том числе и в сфере проведения научных исследований: сегодня никто не готов ждать несколько лет, ученый хочет видеть результат в онлайн-режиме, и при этом достоверный, с понятным результатом. Наш институт должен удовлетворять требованиям заказчиков при проведении реакторных экспериментов и послереакторных исследований и выдавать объективные данные, которые заказчик сможет использовать при производстве продукции, подтверждении ее характеристик и продвижении на рынке, - говорит директор ИРМ Кирилл Ильин.

Эксперимент по созданию цифровых двойников экспериментальной и стендовой базы институт осуществляет совместно с АО "НИКИЭТ", ИБРАЭ РАН, Санкт-Петербургским университетом Петра Великого и Уральским федеральным университетом (УрФУ). К слову, 10 июля на Иннопроме будет подписано интеграционное соглашение о создании на базе УрФУ научно-образовательного центра (НОЦ). ИРМ станет одним из его участников, а проект создания цифровых двойников экспериментальной и стендовой базы войдет в число приоритетных проектов НОЦ.

Кирилл Ильин подчеркивает: цифровизация не вступает в противоречие с режимом секретности, действующим в атомном институте, ведь новая цифровая инфраструктура, создаваемая в ИРМ, исключает несанкционированные проникновения, но там, где это нужно и можно, позволяет открыть партнерам доступ к данным исследований.

По материалам пресс-службы АО "ИРМ"